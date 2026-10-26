不滿未獲諾貝爾獎 川普罵挪威「爛國家」不歡迎移民來美國
川普在密西根造勢時因不滿未獲諾貝爾和平獎，辱罵挪威為「爛國家」，並稱不歡迎挪威移民，但目前並無官方新政策跡象。
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川普在密西根造勢時因不滿未獲諾貝爾和平獎，辱罵挪威為「爛國家」，並稱不歡迎挪威移民，但目前並無官方新政策跡象。
美國總統川普今天加重他對挪威的惡毒謾罵，稱挪威是一個「爛國家」，並表示不歡迎挪威移民來到美國，因為位於挪威首都奧斯陸的諾貝爾委員會沒有頒發和平獎給他。
路透社報導，美國期中選舉將於下週登場，川普在密西根州休朗港（Port Huron）的一場政治造勢活動上發表上述言論。
川普將法國最近的動盪歸咎於移民，並表示他會歡迎某些國家的移民，但不歡迎挪威人，「因為我沒有得到諾貝爾獎…所以我不希望任何來自挪威的人」。
目前無跡象顯示川普政府正針對挪威移民採取新的官方政策。
川普說：「事實上，挪威已變成一個爛國家（shit house country）。」他之前也用這個詞形容海地、利比亞、索馬利亞與葉門。
根據國際貨幣基金（International Monetary Fund）數據，以人均國內生產毛額（GDP）計算，挪威是收入最高的國家之一。挪威主權財富基金在2026年前半年創下1.74兆挪威克朗（約1843億美元）的歷史新高紀錄。
挪威外交部與挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）代表在非正常辦公時間未立即回應置評請求。
川普本月早些時候表示，未能頒發諾貝爾和平獎給他，是挪威「難以抹滅的汙點」。
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他表示，因為位於奧斯陸的諾貝爾委員會沒有把和平獎頒給他，所以他不歡迎任何來自挪威的人，言論帶有明顯報復意味。 他是在美國期中選舉前的政治造勢活動中發言，地點位於密西根州休朗港。當時他把挪威與移民議題連結起來，發表多項強烈批評。 沒有。內文明確指出，目前看不出川普政府正針對挪威移民採取新的官方政策，相關說法主要是川普在公開場合的個人表態。
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他表示，因為位於奧斯陸的諾貝爾委員會沒有把和平獎頒給他，所以他不歡迎任何來自挪威的人，言論帶有明顯報復意味。
他是在美國期中選舉前的政治造勢活動中發言，地點位於密西根州休朗港。當時他把挪威與移民議題連結起來，發表多項強烈批評。
沒有。內文明確指出，目前看不出川普政府正針對挪威移民採取新的官方政策，相關說法主要是川普在公開場合的個人表態。
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