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不滿未獲諾貝爾獎 川普罵挪威「爛國家」不歡迎移民來美國

不滿未獲諾貝爾獎 川普罵挪威「爛國家」不歡迎移民來美國

中央社／密西根州休朗港25日綜合外電報導
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美國總統川普。（歐新社）
美國總統川普。（歐新社）

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川普在密西根造勢時因不滿未獲諾貝爾和平獎，辱罵挪威為「爛國家」，並稱不歡迎挪威移民，但目前並無官方新政策跡象。

美國總統川普今天加重他對挪威的惡毒謾罵，稱挪威是一個「爛國家」，並表示不歡迎挪威移民來到美國，因為位於挪威首都奧斯陸的諾貝爾委員會沒有頒發和平獎給他。

路透社報導，美國期中選舉將於下週登場，川普在密西根州休朗港（Port Huron）的一場政治造勢活動上發表上述言論。

川普將法國最近的動盪歸咎於移民，並表示他會歡迎某些國家的移民，但不歡迎挪威人，「因為我沒有得到諾貝爾獎…所以我不希望任何來自挪威的人」。

目前無跡象顯示川普政府正針對挪威移民採取新的官方政策。

川普說：「事實上，挪威已變成一個爛國家（shit house country）。」他之前也用這個詞形容海地、利比亞、索馬利亞與葉門。

根據國際貨幣基金（International Monetary Fund）數據，以人均國內生產毛額（GDP）計算，挪威是收入最高的國家之一。挪威主權財富基金在2026年前半年創下1.74兆挪威克朗（約1843億美元）的歷史新高紀錄。

挪威外交部與挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）代表在非正常辦公時間未立即回應置評請求。

川普本月早些時候表示，未能頒發諾貝爾和平獎給他，是挪威「難以抹滅的汙點」。

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精華 FAQ

  • 他表示，因為位於奧斯陸的諾貝爾委員會沒有把和平獎頒給他，所以他不歡迎任何來自挪威的人，言論帶有明顯報復意味。

  • 他是在美國期中選舉前的政治造勢活動中發言，地點位於密西根州休朗港。當時他把挪威與移民議題連結起來，發表多項強烈批評。

  • 沒有。內文明確指出，目前看不出川普政府正針對挪威移民採取新的官方政策，相關說法主要是川普在公開場合的個人表態。

挪威 諾貝爾 川普

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