川普喊伊朗問題「必須做個決定」徹底終結它或達成協議二選一
川普對伊朗強調必須在開戰與談判間作出決定，中東緊張升高，但油價與美股期貨反應分歧，市場仍關注是否會再度爆發衝突。
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川普對伊朗強調必須在開戰與談判間作出決定，中東緊張升高，但油價與美股期貨反應分歧，市場仍關注是否會再度爆發衝突。
美國總統川普表示，是否與伊朗達成協議，或恢復對伊朗的攻擊，現在已經到了「必須做決定的時刻」。隨著伊朗及葉門青年運動（胡塞）武裝組織對於在中東地區美國人的威脅持續升高，局勢日益緊張。
儘管如此，國際油價仍從六個月高點下滑。
布蘭特原油期貨價格下跌0.7%，報每桶115.87美元，盤初一度下跌1.5%，逆轉上周五大漲超過3%、攀抵117美元的漲勢。紐約西德州中級原油也跌近1%，報每桶102.3美元。
美股期貨走高，投資人評估伊朗最新地緣政治局勢發展，並關注本周一連串央行利率決策。
那斯達克100期貨開盤後上漲0.6%，標普500指數期貨上漲0.4%。
關於伊朗問題，川普在接受福斯新聞節目Sunday Morning Futures訪問時表示：「我必須做出決定：我應該徹底終結它 —這非常很容易做到，還是我要達成協議？就這樣。我們不玩弄手段。」
川普曾暗示，美國可能在11月3日期中選舉後恢復對伊朗的空襲，並已向波斯灣方向增派軍力，其中包括第三個航空母艦打擊群。
不過，川普周日稍晚離開白宮時向記者表示：「今天不會發動攻擊。」但他也說，「你們很快就會看到伊朗衝突以某種方式結束」。
官員們警告，從美國期中選舉結束到新一屆國會正式就職的這段期間，局勢可能格外危險。目前外界普遍認為，透過談判達成協議，是結束這場衝突最有可能的途徑。
面對伊朗及其支持的葉門青年運動武裝組織威脅日益升高，美國正縮減在中東部分地區的外交與軍事人員編制。青年運動已多次攻擊沙烏地阿拉伯利雅德機場，該機場周日重新開放商業航班。
美國國務院最初僅證實外交人員自沙國撤離，但一名美國官員上周五向彭博透露，隨著伊朗加強攻擊荷莫茲海峽附近的船隻，美國正在更廣泛的區域調整人員部署。
一名了解德黑蘭當局想法的人士表示，伊朗目前正為美國可能在期中選舉前後展開新一輪轟炸行動做準備，並準備在整個中東地區展開報復，包括攻擊以色列及阿拉伯聯合大公國。
航運業者與海事安全官員指出，與衝突初期相比，伊朗如今開始攻擊更多位於荷莫茲海峽內及附近的船隻，造成的損害也更加嚴重。伊朗正改用導引飛彈，而非攻擊無人機發動攻擊。
布魯金斯研究所中東問題專家艾登塔斯巴斯表示：「所有跡象都顯示，戰爭將重新爆發，並伴隨大規模轟炸行動，儘管具體時間仍不確定。」
另一方面，以色列大選將在周二登場，如果現任總理內唐亞胡敗選，其主要競爭對手艾森科特（Gadi Eisenkot）上任後，未必會像內唐亞胡一樣，急於重新對伊朗開戰。
川普表示，伊朗問題已到了必須做決定的時刻，美國不是徹底終結它，就是與伊朗達成協議，兩者只能二選一，並強調不會再玩弄手段。 雖然市場擔心中東衝突升級，但布蘭特原油與西德州原油都從高點回落，顯示投資人一方面消化風險溢價，另一方面也在等待後續政策與衝突走向。 市場主要擔心美國可能在期中選舉前後重啟空襲，而伊朗也可能對以色列、阿聯酋及荷莫茲海峽周邊展開報復，使中東局勢進一步失控。
精華 FAQ
川普表示，伊朗問題已到了必須做決定的時刻，美國不是徹底終結它，就是與伊朗達成協議，兩者只能二選一，並強調不會再玩弄手段。
雖然市場擔心中東衝突升級，但布蘭特原油與西德州原油都從高點回落，顯示投資人一方面消化風險溢價，另一方面也在等待後續政策與衝突走向。
市場主要擔心美國可能在期中選舉前後重啟空襲，而伊朗也可能對以色列、阿聯酋及荷莫茲海峽周邊展開報復，使中東局勢進一步失控。
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