川普喊伊朗問題「必須做個決定」徹底終結它或達成協議二選一

美國總統川普25日在密西根州一場選舉活動中造勢。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普對伊朗強調必須在開戰與談判間作出決定，中東緊張升高，但油價與美股期貨反應分歧，市場仍關注是否會再度爆發衝突。

美國總統川普 表示，是否與伊朗 達成協議，或恢復對伊朗的攻擊，現在已經到了「必須做決定的時刻」。隨著伊朗及葉門青年運動（胡塞）武裝組織對於在中東地區美國人的威脅持續升高，局勢日益緊張。

儘管如此，國際油價仍從六個月高點下滑。

布蘭特原油期貨價格下跌0.7%，報每桶115.87美元，盤初一度下跌1.5%，逆轉上周五大漲超過3%、攀抵117美元的漲勢。紐約西德州中級原油也跌近1%，報每桶102.3美元。

美股期貨走高，投資人評估伊朗最新地緣政治局勢發展，並關注本周一連串央行利率決策。

那斯達克100期貨開盤後上漲0.6%，標普500指數期貨上漲0.4%。

關於伊朗問題，川普在接受福斯新聞節目Sunday Morning Futures訪問時表示：「我必須做出決定：我應該徹底終結它 —這非常很容易做到，還是我要達成協議？就這樣。我們不玩弄手段。」

川普曾暗示，美國可能在11月3日期中選舉後恢復對伊朗的空襲，並已向波斯灣方向增派軍力，其中包括第三個航空母艦打擊群。

不過，川普周日稍晚離開白宮時向記者表示：「今天不會發動攻擊。」但他也說，「你們很快就會看到伊朗衝突以某種方式結束」。

官員們警告，從美國期中選舉結束到新一屆國會正式就職的這段期間，局勢可能格外危險。目前外界普遍認為，透過談判達成協議，是結束這場衝突最有可能的途徑。

面對伊朗及其支持的葉門青年運動武裝組織威脅日益升高，美國正縮減在中東部分地區的外交與軍事人員編制。青年運動已多次攻擊沙烏地阿拉伯利雅德機場，該機場周日重新開放商業航班。

美國國務院最初僅證實外交人員自沙國撤離，但一名美國官員上周五向彭博透露，隨著伊朗加強攻擊荷莫茲海峽附近的船隻，美國正在更廣泛的區域調整人員部署。

一名了解德黑蘭當局想法的人士表示，伊朗目前正為美國可能在期中選舉前後展開新一輪轟炸行動做準備，並準備在整個中東地區展開報復，包括攻擊以色列及阿拉伯聯合大公國。

航運業者與海事安全官員指出，與衝突初期相比，伊朗如今開始攻擊更多位於荷莫茲海峽內及附近的船隻，造成的損害也更加嚴重。伊朗正改用導引飛彈，而非攻擊無人機發動攻擊。

布魯金斯研究所中東問題專家艾登塔斯巴斯表示：「所有跡象都顯示，戰爭將重新爆發，並伴隨大規模轟炸行動，儘管具體時間仍不確定。」

另一方面，以色列大選將在周二登場，如果現任總理內唐亞胡敗選，其主要競爭對手艾森科特（Gadi Eisenkot）上任後，未必會像內唐亞胡一樣，急於重新對伊朗開戰。