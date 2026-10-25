美伊戰爭進入危險階段 紐時揭3大引爆點 一聲槍響恐失控

美國總統川普24日在喬治亞州出席造勢活動。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 紐時指出，美伊衝突正因暗殺計畫、選舉變數與情報誤判等3大引爆點升溫，任何一聲槍響或意外爆炸都可能使局勢失控。

紐約時報 報導，美國與伊朗 爆發新一輪全面戰爭的風險正在升高，背後潛藏3大引爆點，包括伊朗暗殺美國官員的計畫逐漸接近執行階段、美國及以色列 選舉可能促使領導人再次發動軍事攻擊，以及雙方誤判情報或藉機開戰。多名外交官及專家警告，中東局勢正進入危險階段，一名歐洲高階官員更指出，只要一聲看似針對美國官員的槍響，甚至伊朗領導人藏身的掩體附近發生意外爆炸，都可能引爆大規模戰火。

美國及歐洲官員透露，近幾周有關伊朗潛在攻擊計畫的情報持續增加。情報顯示，伊朗正策畫一旦美國或以色列再次發動攻擊，便以一連串暗殺行動反擊；此外，伊朗也可能為報復美國先前的軍事攻擊，另外發動襲擊。美方認為，部分陰謀已從構想階段逐漸邁向實際執行，相關警告受到的重視程度，超過戰爭爆發以來任何一次。

情報顯示，伊朗可能鎖定美國駐中東大使及美國境內官員，這也是伊朗精銳「840部隊」長期以來的目標。美國官員指出，有跡象顯示伊朗已在美國境內部署行動人員，但能否成功發動攻擊仍不確定。伊朗過去經常雇用罪犯或殺手執行暗殺，卻也曾因執行者能力不足而失敗。

川普雖表明不會在11月3日美國期中選舉前發動攻擊，卻暗示選後一切皆有可能。美國高階官員透露，川普私下似乎傾向再次對伊朗發動大規模空襲，美軍中央司令部已擬定擴大轟炸目標的作戰計畫，涵蓋能源基礎設施及其他攸關伊朗經濟的關鍵設施。

另有分析指出，即使以色列總理內唐亞胡在10月27日的選舉中落敗，仍可能在卸任前發動最後一波攻擊，因為他可能認為繼任者不敢採取同樣行動。至於川普，儘管伊朗戰爭連部分核心支持者都不滿，仍可能藉軍事行動展現三軍統帥的權威未受削弱。

兩名伊朗官員24日受訪紐時證實，伊朗擴大攻擊目標的計畫確實包括美國外交官及其他美方人員。他們稱，美國與以色列已殺害數十名伊朗官員及部分家屬，因此美國人也成為「合理的攻擊目標」。

伊朗高層也警告，若爆發第三輪戰事，將擴大攻擊民用基礎設施、能源設施及海底通訊電纜。伊朗國會議長卡利巴夫的高階顧問穆罕默迪更宣稱，接下來的戰爭攸關伊朗存亡，「我們不會打一場傳統戰爭」，而是發動激烈且具有決定性的不對稱戰爭，同時攻擊敵人的強項與弱點。

當前局勢令人聯想到古巴飛彈危機及伊拉克戰爭前夕，錯誤情報、誤判對手意圖，甚至刻意利用片面情報作為開戰藉口，都可能將各方推向難以控制的全面戰爭。