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最快周末攻伊朗？ 美特使稱絕對有可能 川普：毫無所悉

編譯周辰陽／綜合報導
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美國駐土耳其大使兼敘利亞事務特使巴瑞克23日警告說，華府「絕對有可能」最快在這個...
美國駐土耳其大使兼敘利亞事務特使巴瑞克23日警告說，華府「絕對有可能」最快在這個周末就對伊朗發動打擊。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

美國特使巴瑞克稱本周末攻擊伊朗絕對有可能，但川普表示毫無所悉；他同時強調美方仍願談判，若破局則不排除再採軍事行動。

美國駐土耳其大使兼美國總統伊拉克與敘利亞特使巴瑞克(Tom Barrack)，23日接受以色列軍方電台訪問時被問到，美軍「本周末是否可能對伊朗發動攻擊」。他答道，絕對有可能。對此，川普總統隨後說，「我毫無所悉」。但川普也表示若伊朗不和美國達成協議，「那我們可能會再來一次小規模的史詩怒火行動。」

巴瑞克受訪時說，總統川普的立場很明確，對美伊達成協議持開放態度，既願意協商，也隨時可以接觸且樂於談判。

巴瑞克還說，核擴散及濃縮鈾等問題，都是有待解決部分。美國正就解凍伊朗海外資產、解除制裁、停止軍事行動，與提供盟友以色列必要援助等進行協商。

巴瑞克也呼應川普近幾月類似的言論，暗示美國希望透過外交途徑達成協議，「但要是無法達成協議，而伊朗又持續威脅世界、我們的盟友及波斯灣，那就有後果」。 

媒體提問對巴瑞克上述說法的看法時，川普反問道，「那是我(指派)的駐土大使喔？」緊接著轉向身旁的共和黨籍佛州州長德桑提斯且笑著說，「我想(巴瑞克)他還真是個有權有勢的人；對此我毫無所悉」。 

川普總統23日在佛州邁爾斯堡的選舉造勢場合說，若伊朗不和美國達成協議，「那我們可能會再來一次小規模的史詩怒火行動，或者他們會同意(達成協議)。要是他們夠聰明，就會說，我們來談正事吧」。

川普表示，美國去年6月對伊朗發動的午夜重鎚行動，與今年2月底的史詩怒火行動，已重創伊朗核能力；要是伊朗不同意透過談判達成協議，那美國可能又一次採取軍事行動。

川普接著自問自答說，「我懷疑他們不會這麼做(即達成協議)，因為他們恐怕不太聰明」。

川普23日稍早赴佛州前指稱，「我們完全可以很快結束這場戰事；問題是我們要徹底解決它，或任由它（自己）慢慢衰敗下去」。他還指稱，自2月底開打以來，美國早已拿到「所有我們想要的東西」，「美國完全能奪取伊朗全部的石油，甚至能拿下整個伊朗」。

金融時報23日也報導，美國駐聯合國大使、前白宮國安顧問沃茲說，美伊戰爭可能再打一年，美國已做好長期對峙的準備。但他希望能透過談判更早結束。  

精華 FAQ

  • 巴瑞克接受以色列軍方電台訪問時，被問到美軍本周末是否可能對伊朗動武，直接回答「絕對有可能」，顯示美方並未排除短期內升高軍事壓力的選項。

  • 川普表示對巴瑞克的說法「毫無所悉」，但也強調若伊朗願意達成協議，美方仍可談判；若伊朗不配合，則可能再採取類似「史詩怒火」的行動。

  • 報導指出，美方一方面談及解凍伊朗海外資產、解除制裁與停火協商，另一方面又以軍事行動相威脅，並稱已重創伊朗核能力，顯示外交與施壓同步進行。

伊朗 川普 敘利亞

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