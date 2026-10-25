美接獲情報稱伊朗密謀暗殺美外交官 已進入後期階段

國家情報總監克雷頓提出警告伊朗已加強在中東與其他地區針對美國人員的攻擊行動。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美方接獲情報稱伊朗正密謀在中東及其他地區對美外交官與公民發動致命行動，已要求多國使館縮編人員並提高警戒。

國務院在接獲情報指稱，伊朗 已加強在中東與其他地區針對美國人員的行動後，著手縮減駐中東四座大使館 的人員配置。

美聯社報導，美國國家情報總監(DNI)克雷頓(Jay Clayton)在23日致國務卿魯比歐 的備忘錄中表示，他的團隊「已接獲情報，顯示伊朗已大幅加強鎖定美國人員的行動」。

克雷頓寫道：「伊朗針對美國公民策畫的致命行動，在中東及其他特定國家都已進入後期階段。」

美聯社取得這份備忘錄，新聞媒體Axios稍早也報導了相關內容。三名因事涉敏感而不願具名的美國官員證實，這份備忘錄已寄給國務卿兼國家安全顧問魯比歐。

這份備忘錄曝光的不久前，美國國務院才宣布縮減美國駐約旦、黎巴嫩、卡達與阿拉伯聯合大公國大使館的人員配置。這三名官員表示，來自伊朗及葉門獲伊朗支持的青年運動(Houthi)叛軍的威脅，與這次人員調整有關。

這些大使館目前都處於所謂的「限制運作」狀態，人員規模因此縮減，不過大使館仍保持開放。

美方已於21日下令非必要美國人員與其家屬離開沙烏地阿拉伯，其餘四國的大使館人員則未被強制要求撤離。

國務院本周宣布縮減人員配置時，特別指出來自葉門青年運動叛軍的威脅升高，當時並未提及美國人員直接面臨來自伊朗的威脅。美國官員堅決否認這次人員縮減與美國和以色列可能對伊朗發動的攻擊有關。

路透23日引述兩位伊朗高階安全官員報導，一旦伊朗又被美國及以色列攻擊，「紅線」就不復存在，從海底電纜到軍事基地，包括伊方掌握到的祕密基地，都會被列為攻擊目標。這些官員提醒華府「別玩火」，德黑蘭已全面掌握海底電纜的狀況，能輕易摧毀，並阻止相關修復作業。