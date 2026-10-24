梅蘭妮亞促成烏小鎮停火運送物資 川普：她想拯救孩童

圖為烏克蘭奧列什基一名男童在巴士裡看向車窗外。第一夫人梅蘭妮亞23日促成俄烏在奧列什基停火以拯救兒童。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 梅蘭妮亞促成烏克蘭奧列什基局部停火，讓人道物資得以進入並協助平民撤離，烏俄美三方已同意協議，川普稱她目標是拯救孩童。

第一夫人梅蘭妮亞 ·川普 (Melania Trump)促成了飽受戰火蹂躪、被俄羅斯 佔領的烏克蘭城市奧列什基(Oleshky)的停火協議，以便人道援助物資能夠運送到該地，平民也能從這個她稱之為「瀕臨災難」的地方撤離。

烏克蘭、俄羅斯和美國的談判代表23日達成協議，將對位於烏克蘭南部赫松州(Kherson)的奧列什基提供人道援助。

白宮在宣布梅蘭妮亞參與此事時表示，第一夫人在9月聯合國大會期間的一次活動中瞭解到奧列什基局勢後，就主動與俄烏兩國官員合作，推動相關談判。

白宮稱，梅蘭妮亞和一位代表直接與俄羅斯和烏克蘭領導人合作，確定停火條款。

烏克蘭首席談判代表告訴「美聯社」，烏克蘭與俄羅斯達成的局部停火協議將比救援行動開始時間提前兩天展開，於27日生效，並將持續數日。

烏克蘭人權事務專員兼該國首席談判代表盧比涅茨(Dmytro Lubinets)表示，停火協議對赫松州及其周邊地區的行動來說，至關重要。他還補充指出，這項措施可以為未來的人道救援行動樹立榜樣。

俄羅斯官員也證實了這項協議。

盧比涅茨在23日稍早感謝了梅蘭妮亞，並表示要做到協議條款並不簡單。他在一段發佈於網路的影片中表示，該協議要求首先實現停火，隨後運送急需的人道援助物資。最後，平民將被允許離開奧列什基。

盧比涅茨說：「行動將逐步進行，實施起來極其困難。」

盧比涅茨表示，這次行動將包括清除通往奧列什基沿途的地雷，之後才能讓人道物資進入並安排人員撤離。

梅蘭妮亞在丈夫川普的第二任期內，將幫助衝突地區的兒童作為其重點關注議題之一。2026年稍早還在聯合國安理會，主持召開了關於此問題的會議；2025年，她還致信普亭，闡述了幫助因戰爭流離失所的家庭與子女團聚的努力。

「她想做的就是拯救兒童，這是她工作的重心，」川普在白宮告訴記者。