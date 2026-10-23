川普想再見金正恩一面 北韓遲未回應 分析估成功機率不到1成

美國總統川普與北韓領導人金正恩2019年2月27日在越南河內舉行的第二次川金會前握手。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普雖表態願與金正恩再會，但北韓遲未回應，美韓官員與專家均認為今年在APEC等場合舉行川金會的機率已明顯下降。

路透23日獨家報導，美國總統川普 是唯一曾與北韓 領導人會面的美國總統，雖然一直希望重啟美朝談判，但平壤對限制核子計畫的外交談判興趣缺缺。5名知情人士透露，美國和南韓官員認為，川普與北韓領導人金正恩 今年會面的可能性正在降低。

川普8月曾表示，計畫今年稍晚與金正恩會面，並稱金正恩已回應他的接觸。南韓情報機關9月底向國會議員表示，川普與金正恩在11月18日至19日深圳亞太經合會（APEC）峰會場邊會面的機率為50%。

不過，川普19日淡化兩人在APEC峰會，或同樣於11月在菲律賓舉行的東南亞國家協會（ASEAN）峰會期間會面的可能性。他說：「我和他相處得非常好，而且我不確定是否有人要求會面。」

5名知情人士包括4名曾聽取美韓資深官員簡報的人士，以及1名南韓官員。他們表示，美國尚未收到北韓對舉行川金會的任何回覆，而距離APEC峰會已所剩無幾。另一名知情南韓官員也表示，平壤尚未出現任何籌備川金會的跡象。

南韓外交部與北韓常駐聯合國代表團均未立即回應詢問。一名白宮官員則表示：「美國對北韓的政策並未改變。川普總統仍願意在不設任何先決條件的情況下與金正恩對話。目前沒有任何會面可以宣布。兩位領導人將在適當時機會面。」

卡內基國際和平基金會核政策計畫資深研究員潘達（Ankit Panda）認為，美國近期決定縮減美韓聯合軍演規模，仍不足以促成會面。他估計，川普與金正恩在APEC峰會期間會面的機率不到10%。潘達說：「如果川普想與金正恩會面，我認為北韓方面正在尋求一個代價高昂的公開訊號。」

中國大陸與北韓維持密切關係，華府過去偶爾曾尋求北京協助促成美朝談判。川普與中國大陸國家主席習近平先前雖然會談友好，雙方也預定在APEC峰會期間繼續對話，但迄今未能在北韓問題上取得突破。

美國駐南韓大使朴銀珠（Michelle Steel）21日在首爾舉行的韓美商會活動上表示，她不知道川普與金正恩何時會面，但如果雙方能安排會面，很可能突然宣布。她說：「如果會面成真，那麼可能隔天就會舉行，或只提前幾天通知。」