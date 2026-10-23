川普致電馬斯克：解除對烏星鏈速限

圖為烏克蘭軍人10月在頓涅茨克州前線架設星鏈衛星互聯網系統。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普致電馬斯克要求解除烏克蘭軍用星鏈限速後，部分系統恢復運作，但仍未完全正常，美國內部也因SpaceX介入戰爭通訊而掀起調查。

川普 總統21日打電話給太空探索科技公司(SpaceX)執行長馬斯克 (Elon Musk)，要求他解除對烏克蘭 境內軍用級星鏈(Starlink)系統的速度限制。這通關切電話結束不久後，烏克蘭境內的軍用級星鏈22日恢復順暢運作，但仍有部分系統尚未完全恢復。

華爾街日報引述官員說法報導，川普對於烏克蘭境內軍用級星鏈系統的速度被限制在每小時約100哩感到不滿，這讓烏克蘭部分進攻型無人機與攔截機在面對俄羅斯攻擊時無法發揮作用。

卡內基國際和平基金會(CEIP)戰爭議題專家考夫曼(Michael Kofman)說：「取消限速將大幅提升烏克蘭在作戰縱深的打擊能力，也有助於目前擴大部署噴射動力攔截機的努力。」

考夫曼表示，烏克蘭軍事單位透露，初期測試顯示系統運作較為穩定。

川普22日被問及是否打電話給馬斯克時回應：「我不對此評論，重點是，他把它修好了。」

一名烏克蘭官員說，部分軍事單位已感受到速度明顯變快，其他單位仍面臨限速問題，「我們仍在等待美方就此情況提供資料與說明，目前尚無回應。」

星鏈此次降速發生在川普與馬斯克公開批評烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)攻擊俄羅斯柴油煉油廠後數日，川普將能源價格上漲歸咎於這些攻擊，而星鏈的連線速度議題讓美烏關係陷入數月來的低谷。

副總統范斯22日表示，「馬斯克不想在美國政府沒有實際指示的情況下捲入戰爭，這完全可以理解。我認為這與馬斯克無關，而是涉及美國對烏克蘭及俄羅斯的政策。」

范斯的說法與國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)、國務卿魯比歐(Marco Rubio)有所出入，後兩人稱馬斯克有權執行公司服務條款。

知情人士透露，限速導致烏克蘭設備在高速移動時無法維持連線，烏克蘭官員表示這會造成人員傷亡；22日凌晨，俄羅斯再度對基輔發動大規模攻擊。

民主黨聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)22日宣布展開調查，釐清星鏈為何未事先通知即降速，以及五角大廈依賴SpaceX提供關鍵衛星通訊的影響。