要馬斯克解除烏克蘭星鏈限速？ 川普不願證實、只說「恢復了」

烏克蘭札波羅熱州特別步槍警察營一名砲兵16日在頓內茨克州前線附近陣地架設星鏈衛星網路系統。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 報導指川普曾要求馬斯克解除烏克蘭星鏈軍用限速，川普雖未證實通話細節，但表示系統已恢復，烏軍部分功能也確有改善。

華爾街日報與國會山莊報報導，美國官員表示，美國總統川普 21日致電SpaceX執行長馬斯克 ，要求解除烏克蘭 境內軍用級星鏈（Starlink）系統的限制。川普22日不願透露是否由他本人致電馬斯克，僅表示：「重點是他把系統恢復了。」

華爾街日報日前揭露，馬斯克下令限制烏克蘭用於前線防禦的軍用級星鏈速度，導致烏軍部分攻擊型無人機及攔截無人機無法發揮作用，削弱應對俄羅斯攻擊的能力。但馬斯克究竟是自行決定，還是應川普政府要求採取行動，SpaceX與白宮說法不一。

官員表示，川普本周曾告訴幕僚及盟友，希望撤銷星鏈限速措施。他在通話中向馬斯克表達不滿，因為星鏈系統仍限制移動速度超過每小時約160公里的設備使用。美國及烏克蘭官員表示，兩人通話後不久，系統22日的運作已較為正常。部分烏克蘭官員指出，系統尚未恢復全部功能，但已能以高於限速期間的速度運作。

川普22日離開白宮前被問及此事時表示：「嗯，我不想說，但我知道這是個非常有意思的情況。我不想對此做出肯定或否定的評論。」他接著說：「不管是我打的電話，還是其他人打的，都沒有差別。」川普並表示，他與馬斯克的關係仍然「非常好」。

馬斯克和SpaceX均未回應詢問，白宮則請記者參考川普近期的否認說法。一名烏克蘭官員表示，部分軍事單位的星鏈速度有所提升，但其他單位仍受到相同限制，「我們一直在等待美方提供有關情況的資訊和說明，目前仍未收到回覆。」

卡內基國際和平基金會戰爭問題專家科夫曼（Michael Kofman）表示：「解除限速將大幅提升烏克蘭在作戰縱深發動打擊的能力，也有助於烏克蘭目前擴大部署噴射動力攔截無人機的工作。」科夫曼還說，他從烏克蘭軍事單位得知，初步測試顯示系統運作似乎已更加穩定。

星鏈限速措施實施前幾天，川普和馬斯克都曾公開批評烏克蘭總統澤倫斯基攻擊俄羅斯柴油煉油廠，川普認為這些攻擊導致能源價格居高不下。過去一周，川普及政府高階官員持續面臨外界質疑，被要求說明星鏈為何限速，以及是否曾下達命令。川普一再否認曾下令限速，也否認知道是誰下令。但華爾街日報先前報導，川普與馬斯克曾在限速措施曝光當天討論烏克蘭與星鏈問題。