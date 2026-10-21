以總理內唐亞胡拚連任 范斯拒背書：不介入外國選舉

美國副總統范斯(左)稱，他不會為以色列總理內唐亞胡競選連任背書。圖為內唐亞胡(右)去年10月在耶路撒冷的總理辦公室會見范斯。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 副總統范斯表示只為美國候選人背書、不介入以色列選舉，與川普公開力挺內唐亞胡形成對比，且他過去涉入歐洲選舉也遭質疑。

副總統范斯 (JD Vance)19日受訪表示，不會介入以色列 選舉，也不為總理內唐亞胡 (Benjamin Netanyahu)競選連任背書，川普總統則在社群媒體發文力挺內唐亞胡。范斯稱自己專心關注期中選舉，只為美國候選人背書。

政治新聞網站POLITICO報導，范斯沒有跟隨川普的腳步，為以色列總理內唐亞胡即將展開、選情激烈的連任角逐背書。范斯在郝柏林(Mark Halperin)的2WAY Tonight節目受訪時，未具體批評內唐亞胡，但表示在美國期中選舉前，他不會介入外國選舉。

范斯說，「在美國甚至國際政治史上，總統的背書最有影響力。我是為美國候選人背書，期中選舉我就專注在這個。所以我不介入以色列選舉。」他補充，「我不反對替內唐亞胡背書，也不支持替他背書。我不介入以色列選舉。」

不過，范斯4月曾前往布達佩斯替匈牙利總理奧班(Viktor Orban)輔選，奧班在連續執政16年後敗選下台，范斯2月也會見極右派的德國另類選擇黨(AfD)，該黨當時獲馬斯克(Elon Musk)支持。范斯在慕尼黑參加安全會議期間，則會見了德國四大主要政黨領袖。

范斯稱不介入外國選舉，卻曾介入匈牙利與德國選舉，兩者明顯矛盾，副總統辦公室對此尚未回應。

川普稍早在社媒肯定內唐亞胡對美國的持續支持，包括對伊朗的戰爭，稱他是「一位偉大的戰士總理，在對抗伊朗伊斯蘭共和國一事上，更是推動和平的得力夥伴」。內唐亞胡則感謝川普「極大的支持」，並誓言「我們將一起完成任務！」

儘管以色列長期在兩黨中都擁有深厚支持基礎，美國民眾對以色列的支持已急劇下降，主因是內唐亞胡政府對2023年10月7日哈瑪斯襲擊的回應。儘管川普支持以色列，范斯多年來主張以色列利益與美國未必始終一致。范斯6月更向以色列發出嚴峻警告，稱其在世界上幾乎沒有朋友，應三思而後行，不要與僅存的朋友為敵。