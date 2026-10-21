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五角大廈擬建深度臥底情報計畫 對中國等其他國家展開經濟戰

編譯陳韻涵／即時報導
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五角大廈正規畫建立更完善的深度臥底情報計畫，對中國及其他對手展開經濟戰。 (路透...
五角大廈正規畫建立更完善的深度臥底情報計畫，對中國及其他對手展開經濟戰。 (路透)

AI摘要

文章摘要整理：

五角大廈正規畫以非官方掩護官員建立深度臥底情報計畫，鎖定中國等對手的經濟戰與產業情報蒐集，並配合川普政府的經濟安全戰略。

知情人士透露，五角大廈正規畫建立更完善的深度臥底情報計畫，對中國及其他對手展開經濟戰。新計畫將派遣「非官方掩護官員」(nonofficial cover officers, NOC)，以商人或其他民間身分活動，不帶任何明顯的美國政府背景，作為五角大廈經濟戰行動的秘密環節。

華盛頓郵報21日獨家報導，計畫由國防部副部長費范博格(Steve Feinberg)的資深顧問拉庫桑(Tom Rakusan)監督進行，延攬各軍種、戰爭部情報與安全副部長辦公室專家，以及中央情報局(CIA)退休官員參與。

拉庫桑在CIA任職39年，2017年升任負責人力情報的副局長，主導CIA因應2016年俄羅斯干預美國大選的工作；2021年退休後加入與費范博格共同創辦的私募股權公司「博龍資本管理公司」(Cerberus Capital Management)，2025年跟隨費范博格進入五角大廈。

前同事對拉庫桑的評價兩極，但許多人讚揚他的作風積極且作戰能力強；川普第一任期的一名白宮官員形容拉庫桑是個「狠角色」(pipe swinger)。

知情人士透露，這項計畫仍在規畫階段，可能成為獨立的深度臥底單位，或擴充現有秘密人力情報能力。

這個單位成立的法律依據不明，軍方依據「美國法典」第10條(Title 10)授權，獲准進行「戰場情報準備」(Intelligence Preparation of the Battlefield)，CIA則根據美國法典第50條(Title 50)授權行動，此授權賦予CIA在海外收集情報並執行秘密行動的能力；至於國防部的計畫，消息人士開玩笑說，可能成為美國法典第60條(Title 60)。

川普政府已將經濟戰視為治國重要工具，運用關稅、出口管制、投資關鍵資源與技術，協調私人資本以鞏固並支持國防工業，並將經濟情報放在第一順位。

CIA副局長艾利斯(Michael Ellis)上月表示，美國正在擴大對中國人工智慧(AI)、生物科技與先進半導體企業的情報蒐集。

CIA前副局長柯恩(David S. Cohen)則在「外交事務」(Foreign Affairs)雜誌上撰文主張，必須終止不得將間諜活動取得的經濟機密提供給美國科技企業的做法，但需有監督機制防止偏袒與貪腐。

五角大廈部分經濟戰行動已公開進行，費范博格今年成立經濟防衛小組(Economic Defense Unit, EDU)，由同樣出身博龍資本管理公司的科利蒂德斯(George Kollitides)主持，迄今已宣布投資煉油與礦業的數億元計畫，包括7億5000萬元協助確保巴西稀土礦藏。

精華 FAQ

  • 主要目的是建立更完善的深度臥底情報能力，透過秘密人力情報支援經濟戰，鎖定中國及其他對手的企業、技術與資源布局。

  • 計畫擬派遣非官方掩護官員，以商人或民間人士身分活動，不帶明顯美國政府背景，作為五角大廈經濟戰行動的秘密環節。

  • 由國防部副部長費范博格的資深顧問拉庫桑監督，並與川普政府的關稅、出口管制、投資與經濟情報優先策略相互呼應。

五角大廈 華盛頓郵報 中央情報局

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