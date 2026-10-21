川普變成對烏攻城槌 華郵：普亭成功說服川普 克宮視為重大勝利

美國總統川普（右）與俄羅斯總統普亭（左）2025年8月15日在美國阿拉斯加州會談後的記者會上握手。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 華郵指出，川普在與普亭通話後多項政策轉向，被克宮視為重大勝利，也加劇外界對美國施壓烏克蘭、促成親俄協議的疑慮。

俄羅斯總統普亭 與美國總統川普 最近一次通話後的10天內，川普宣布豁免俄羅斯柴油出口制裁、限制烏克蘭使用關鍵戰場衛星系統、暫緩對俄實施全面性新制裁，還要求烏克蘭總統澤倫斯基下台，並延遲供應關鍵攔截飛彈。克里姆林宮將此視為重大勝利，認為加上歐洲政局動盪，顯示西方對烏克蘭的支持終於開始瓦解。

華盛頓郵報20日指出，當前局勢比以往更加嚴峻。澤倫斯基18日表示，如果美俄站在同一陣線，烏克蘭將無法生存。川普持續加大對澤倫斯基的壓力，也可能意味著他再次試圖迫使烏克蘭接受有利俄羅斯的協議。克里姆林宮官員則得意宣稱，俄羅斯戰勝烏克蘭已指日可待，川普近期一連串行動也顯示華府與莫斯科正愈走愈近。

俄羅斯菁英階層人士認為，曾任蘇聯國家安全委員會（KGB）官員的普亭，再次成功讓美國總統改變立場。專家與官員指出，普亭數十年來擅長討好、操縱外國領袖，也屢次透過奉承拉攏川普。他們認為，普亭這次利用川普在美國期中選舉前對支持率低迷、能源價格高漲的憂慮，提出俄羅斯柴油供應協議。然而，協議供應量僅占美國每日柴油消費量的一小部分，無法影響價格。

一名與俄羅斯資深外交官關係密切的俄方學者表示，俄羅斯領導人取得了某種程度的政治勝利。他指出，這一連串變化都發生在美俄領袖通話後，「普亭可能成功說服了川普」，而且「可能非常專業地進行了這場談話，並充分準備好自己的論點」。

普亭多年來始終不願放棄對烏克蘭的強硬要求，但川普7月一度似乎轉而支持澤倫斯基，不僅稱讚他表現「非常出色」，甚至支持烏軍深入俄羅斯境內攻擊煉油廠。川普當時說：「這是局勢升級，但也可能有助於結束戰爭。」

然而，隨著美國與伊朗的衝突持續、全球油價面臨上漲壓力，加上期中選舉逼近，川普政府突然再次轉向。一名前美國資深情報官員表示，川普再次倒向普亭並不令人意外。他認為，無論普亭說什麼，川普似乎都樂於接受，也欣賞強勢的威權領袖。這名官員指出，川普可能深信烏克蘭無法贏得戰爭，因為俄羅斯規模更大、實力更強，必要時終將擊潰烏克蘭。

這名官員表示，從長期趨勢來看，川普顯然更偏好普亭而非澤倫斯基，即使他與澤倫斯基的緊張關係暫時緩和，也不會改變這種傾向。

華府卡內基國際和平基金會俄羅斯問題專家魏斯（Andrew Weiss）表示，川普已邀請普亭出席12月在邁阿密舉行的20國集團（G20）領袖峰會。各種跡象顯示，川普正試圖在峰會前施壓烏克蘭接受協議。他說：「我認為目前發生的事情，其實不是關於柴油或對煉油廠的長程攻擊，而是川普認為自己可以迫使烏克蘭接受某種政治解決方案。」

魏斯指出，俄羅斯「一直試圖把川普政府當成攻城槌，迫使烏克蘭交出頓巴斯」，但即使烏克蘭在領土問題上讓步，也只會開啟下一輪談判，涉及限制烏軍能力或俄羅斯其他根本要求。魏斯說：「川普政府一再誤判俄羅斯想要什麼，而俄羅斯也讓情況更加複雜，因為他們始終沒有明確說出自己的要求。」