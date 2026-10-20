星鏈限速重創烏克蘭 華爾街日報：馬斯克下令的 事前曾與川普討論

美國總統川普（左）9月29日在白宮與科技企業高層討論人工智慧後，聆聽特斯拉、X及SpaceX執行長馬斯克（右）發言。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 華爾街日報報導，馬斯克主導星鏈限速重創烏克蘭作戰能力，川普事前曾與其討論，白宮與烏方則各自對責任歸屬說法不一。

烏克蘭 仰賴的SpaceX軍用級星鏈服務遭限速，在基輔引發恐慌，也造成川普 政府內部混亂。華爾街日報20日獨家報導，美國官員及知情人士透露，這是SpaceX創辦人馬斯克 下的命令。

馬斯克和美國總統川普近幾周都對烏克蘭攻擊俄羅斯柴油煉油廠表示憤怒，川普認為這些攻擊導致能源價格居高不下。知情人士表示，馬斯克上周限制烏克蘭設備維持衛星網路連線的移動速度，使部分攻擊型及攔截型無人機幾乎無法發揮作用。2名知情人士表示，川普上周進行競選活動期間，在限速措施公開後不久，曾與馬斯克通電話討論此事。其中1名知情人士還聲稱，川普、馬斯克在星鏈限速前就已討論過相關決定。

烏克蘭總統澤倫斯基公開抱怨，如果不恢復無限制的服務，烏克蘭人可能因此喪命。這番話引發外界對限速命令究竟出自誰手的廣泛疑問，也促使白宮內部展開非正式調查。知情人士表示，SpaceX代表在此期間致電白宮相關人員，希望雙方對馬斯克下令前的協調情況取得一致認知，並統一後續對外說法。

烏克蘭官員表示，限速措施使俄羅斯飛彈得以避開烏軍防禦系統。馬斯克則在措施公開數小時後於X發文表示：「任何速度或使用限制都是由美軍決定，最終由美國總統決定。」川普19日告訴記者，他不知道誰該為星鏈限速負責，「但我想查個清楚」。

部分美方官員表示，馬斯克是單方面採取行動，川普並未明確下令報復烏克蘭。但1名知情人士表示，馬斯克實施新的速度上限前，曾與包括川普在內的多名政府高級官員交談。

軍用級星鏈服務14日開始限速前，川普政府接連發布多項公告及聲明，被烏克蘭官員視為對烏方抱持敵意，川普和馬斯克也曾批評澤倫斯基，使基輔立即懷疑，限速命令不是來自川普，就是來自馬斯克。

烏克蘭駐美最高外交官謝尼克（Denys Sienik）20日表示，烏方仍在等待五角大廈及SpaceX領導層的正式回覆，以釐清事件經過，以及連線是否已經恢復或將會恢復。SpaceX未回應詢問。

澤倫斯基也指控川普政府曾暫時中斷協助烏軍追蹤俄羅斯飛彈發射、深入敵方領土發動打擊的情報支援，但川普及其他官員否認此事。國務卿魯比歐20日與澤倫斯基通電話後，向記者表示這些說法「不是真的」，但也承認美烏緊張關係升高，「這毫無疑問」。國防部長赫塞斯則表示，美方沒有撤回任何東西，但「星鏈可以選擇就服務條款作出決定」，美方也「沒有發布任何指令或類似命令」。