與川普不同調 范斯拒絕表態挺內唐亞胡：我不介入以色列大選
美國副總統范斯表示不介入以色列大選，拒絕表態支持內唐亞胡；相較之下，川普前一天公開背書，兩人立場出現差異，赫塞斯訪以更引發關注。
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美國副總統范斯表示不介入以色列大選，拒絕表態支持內唐亞胡；相較之下，川普前一天公開背書，兩人立場出現差異，赫塞斯訪以更引發關注。
美國副總統范斯（JD Vance）今天拒絕表態支持以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）。前一天，美國總統川普（Donald Trump）才公開支持內唐亞胡。
范斯接受記者郝柏林（Mark Halperin）政治談話節目2WAY Tonight專訪時表示：「我不會介入以色列大選。」
范斯接著說：「我不是反對替他背書，也不是支持替他背書。」
范斯當天前往北卡羅來納州，替共和黨聯邦參議員提名人瓦特利（Michael Whatley）助選。他說：「我支持的是美國的候選人，我目前關注的重點是（美國）期中選舉。」
相較之下，川普一天前甫針對即將於27日舉行的以色列國會大選，表態支持內唐亞胡。
內唐亞胡今天公布一段與川普通話的影片，川普預測他將大勝，並稱：「比比（Bibi），你是我希望站在身邊的人。」比比是內唐亞胡的小名。
內唐亞胡則感謝川普今年2月與以色列聯手攻擊伊朗，並說：「唐納（川普），你我還有工作要完成。我們會一起完成，其他人都做不到。」
另一方面，美國媒體Axios引述兩名知情人士報導，美國戰爭部長赫塞斯（Pete Hegseth）今天在一場未事先公開的行程中拜訪以色列，並拜會內唐亞胡。這項消息再度引發外界揣測，美以是否可能恢復對伊朗的攻擊。
五角大廈拒絕評論赫塞斯與內唐亞胡會面的報導。
下週舉行的以色列國會大選，是以色列自2023年10月7日巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）發動攻擊以來首次舉行的國會選舉。這場攻擊震撼以色列，並引發以色列在加薩走廊、黎巴嫩及伊朗等地的戰事，使中東局勢陷入動盪。
民調顯示，內唐亞胡領導的宗教民族主義執政聯盟預料將失去國會多數席次，但反對派也可能難以組成政府。
范斯在專訪中明確表示「我不會介入以色列大選」，並補充自己既不是替內唐亞胡背書，也不是反對他。他強調目前關注的是美國候選人與美國的期中選舉。 川普前一天才公開支持內唐亞胡，甚至透過通話影片稱讚他是想站在身邊的人；但范斯則刻意保持距離，拒絕介入以色列大選，顯示兩人對外表態並不一致。 Axios報導赫塞斯在未事先公開的行程中拜訪以色列並會晤內唐亞胡，外界因此猜測美以是否可能恢復對伊朗的攻擊。五角大廈對此未正面評論，讓揣測持續升溫。
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范斯在專訪中明確表示「我不會介入以色列大選」，並補充自己既不是替內唐亞胡背書，也不是反對他。他強調目前關注的是美國候選人與美國的期中選舉。
川普前一天才公開支持內唐亞胡，甚至透過通話影片稱讚他是想站在身邊的人；但范斯則刻意保持距離，拒絕介入以色列大選，顯示兩人對外表態並不一致。
Axios報導赫塞斯在未事先公開的行程中拜訪以色列並會晤內唐亞胡，外界因此猜測美以是否可能恢復對伊朗的攻擊。五角大廈對此未正面評論，讓揣測持續升溫。
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