川普讓美國成為俄羅斯盟友？ 月刊評論：史達林恐嘆生不逢時

俄羅斯聖彼得堡一家紀念品商店出售俄羅斯傳統木偶套娃，分別描繪了川普總統(左)、俄羅斯總統普亭(中)和中國國家主席習近平。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 大西洋月刊指川普近來豁免對俄制裁、偏袒普亭，形同讓美國與俄羅斯站在同一陣線；文章並稱其行為受私利與私怨驅動，引發兩黨強烈反彈。

「大西洋月刊」(The Atlantic)18日發表題為「美國已成為俄羅斯 盟友」的評論，直指川普 總統「不演了」，公然幫克里姆林宮對美國盟友烏克蘭發動戰爭，甚至拋棄西方世界的安全秩序。

文章批評川普的決策並非出於國家利益，而是受個人政治利益、對俄國總統普亭 的崇拜，與烏克蘭總統澤倫斯基的私怨等動機驅使；若已故蘇聯領袖史達林目睹今日局面，可能感嘆生不逢時。

文章指出，過去一周，川普先是與普亭達成柴油協議，後又豁免對俄羅斯的大規模制裁，形同向世界宣告：「川普領導的白宮與普亭掌控的克里姆林宮，如今已站在同一陣線。」這一連串支持莫斯科的舉措明顯到讓美國政壇罕見出現兩黨一致反彈。

保守派前聯邦檢察官安迪．麥卡錫(Andy McCarthy)17日撰文指出，普亭正試圖「重建美國昔日的蘇聯敵人」，而川普正向他提供「援助與安慰」(aid and comfort)；援助與安慰正是美國憲法第三條界定叛國罪時使用的措辭。麥卡錫並呼籲美國國會立即對此召開聽證會。

麥卡錫認為，川普其實很軟弱，面對更強勢且聰明的人就會畏懼。他對中國國家主席習近平及北韓領袖金正恩也有類似態度，只是程度不同。

文章稱川普眼中的國際政治猶如「黑幫瓜分地盤」，可任意欺凌弱小國家，強大敵人才值得尊重。至於各國人民的利益，遠不如川普及其家族的利益重要。

除了崇拜普亭，川普對澤倫斯基的私怨也是關鍵。這可追溯至川普第一任的2019年，當時川普凍結對烏克蘭近4億元的軍援，並施壓澤倫斯基調查政敵拜登及其兒子杭特，但基輔並未配合宣布展開調查，還使川普被美國國會彈劾，淪為史上第三位被國會彈劾的美國總統。

不過，川普對澤倫斯基的反感不只如此。在川普眼中，澤倫斯基只是不斷替普亭製造麻煩的「魯蛇」( loser，失敗者)，他無法理解烏克蘭人民為何不願接受命運。

麥卡錫最後提醒，白宮與克宮結盟過去只存在政治驚悚小說，如今卻已成真。史達林等冷戰時期蘇聯領袖過去那些對西方的「邪惡願望」並非無法實現，他們只是生不逢時。