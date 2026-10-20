川普稱願參加美中俄三方會談 但烏克蘭非重點 想聊別的事

美國總統川普19日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地準備登上空軍一號專機。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普表示願在11月赴中國時與普亭、習近平會談，主談核武與無核化，但同時持續批評澤倫斯基，並讓外界對三方峰會與議題安排仍存疑。

川普 總統11月將赴中國參加亞太經合會(APEC)峰會，他19日表示，願意與俄羅斯總統普亭 及中國國家主席習近平會面，討論無核化問題。但川普18日才在真實社群平台表示，「我正協調俄烏戰爭的和平談判，不希望做出任何愚蠢的舉動，讓俄國離開談判桌」。

他並再次指控烏克蘭 總統澤倫斯基不願讓已鏖戰快五年的俄烏戰爭畫下句點。

知情人士透露，中國雖未反對舉行三方峰會，但習近平是否願意接受川普提議的議題仍不清楚。北京過去曾多次拒絕參與軍備控制談判。

華爾街日報此前報導，普亭提議11月與川普、習近平舉行三方會談，討論烏克蘭問題，試圖透過談判結束這場戰爭，並達成有利於莫斯科的結果。但川普說，他願意參加三方會談。他表示，三國領導人會面「是為了討論核武器與無核化問題」，這將是「對世界非常正面的事情」。

川普在該發文寫道，「有關(俄烏)戰爭的談判取得巨大進展，這也包含(雙方)交換人質的談判；現在簽署『那份文件』會產生那樣的結果，而且我可以晚點簽，或在我想要的任何時候簽！」

尚不清楚「那份文件」到底是什麼。白宮也尚未對此置評。

川普並再批評烏克蘭蓄意攻擊俄國煉油廠，企圖影響即將到來的美國期中選舉結果，不利共和黨選情。他甚至以類似稱讚的口吻，提到俄國以低價供應全球數百萬桶柴油。

川普19日再次呼籲撤換澤倫斯基，不再由他擔任烏克蘭首席談判代表。川普說：「老實說，我認為現在是時候讓其他人代表烏克蘭談判了。」他還表示：「我們給了烏克蘭很多東西，他們卻什麼都沒給我們，記住這一點。」