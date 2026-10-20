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川普稱願參加美中俄三方會談 但烏克蘭非重點 想聊別的事

編譯周辰陽／綜合報導
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美國總統川普19日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地準備登上空軍一號專機。(美聯社)
美國總統川普19日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地準備登上空軍一號專機。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普表示願在11月赴中國時與普亭、習近平會談，主談核武與無核化，但同時持續批評澤倫斯基，並讓外界對三方峰會與議題安排仍存疑。

川普總統11月將赴中國參加亞太經合會(APEC)峰會，他19日表示，願意與俄羅斯總統普亭及中國國家主席習近平會面，討論無核化問題。但川普18日才在真實社群平台表示，「我正協調俄烏戰爭的和平談判，不希望做出任何愚蠢的舉動，讓俄國離開談判桌」。

他並再次指控烏克蘭總統澤倫斯基不願讓已鏖戰快五年的俄烏戰爭畫下句點。

知情人士透露，中國雖未反對舉行三方峰會，但習近平是否願意接受川普提議的議題仍不清楚。北京過去曾多次拒絕參與軍備控制談判。

華爾街日報此前報導，普亭提議11月與川普、習近平舉行三方會談，討論烏克蘭問題，試圖透過談判結束這場戰爭，並達成有利於莫斯科的結果。但川普說，他願意參加三方會談。他表示，三國領導人會面「是為了討論核武器與無核化問題」，這將是「對世界非常正面的事情」。

川普在該發文寫道，「有關(俄烏)戰爭的談判取得巨大進展，這也包含(雙方)交換人質的談判；現在簽署『那份文件』會產生那樣的結果，而且我可以晚點簽，或在我想要的任何時候簽！」

尚不清楚「那份文件」到底是什麼。白宮也尚未對此置評。

川普並再批評烏克蘭蓄意攻擊俄國煉油廠，企圖影響即將到來的美國期中選舉結果，不利共和黨選情。他甚至以類似稱讚的口吻，提到俄國以低價供應全球數百萬桶柴油。

川普19日再次呼籲撤換澤倫斯基，不再由他擔任烏克蘭首席談判代表。川普說：「老實說，我認為現在是時候讓其他人代表烏克蘭談判了。」他還表示：「我們給了烏克蘭很多東西，他們卻什麼都沒給我們，記住這一點。」

精華 FAQ

  • 川普表示，他願意與普亭、習近平舉行三方會談，核心主題是核武器與無核化問題，並稱這將對世界非常正面。

  • 他一方面說俄烏和平談判已有巨大進展，另一方面又指控澤倫斯基不願讓戰爭結束，甚至主張烏克蘭應換人代表談判。

  • 知情人士指出，中國未明確反對三方峰會，但習近平是否接受川普提出的議題仍不清楚；白宮則尚未對相關說法置評。

川普 烏克蘭 普亭

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