華郵：愛國者飛彈移轉烏克蘭 川普政府尚未批准

烏克蘭總統澤倫斯基2024年6月訪問德國一處軍事訓練區時，站在愛國者防空飛彈系統前。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 華盛頓郵報指出，美國尚未批准移轉愛國者攔截飛彈給烏克蘭，導致其防空能力吃緊；同時川普對澤倫斯基態度惡化，也使烏方對美援前景更為憂心。

「華盛頓郵報」報導，烏克蘭 防空所需攔截飛彈，美國總統川普 政府至今尚未批准移轉。川普近幾週頻向俄羅斯示好，並猛烈抨擊烏克蘭總統澤倫斯基 無意結束戰爭。

根據1名美國官員與另外3名知情人士透露，這批準備要送往烏克蘭的愛國者飛彈，至少部分來自對烏克蘭友好的國家。由於這些武器由美國製造，美方握有最終管控權，其移轉必須獲得美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）批准。

烏克蘭官員上週告訴華盛頓郵報，庫存中的攔截飛彈「只剩寥寥數枚」。官員指出，赫格塞斯並未正式駁回飛彈移轉，但也未完成批准程序，不過部分對烏克蘭的其它援助仍獲放行。

川普近日一再抨擊澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），雙方關係惡化，令人想起川普第二任期剛開始時的低點，當時川普一度將澤倫斯基趕出白宮。此後雙方關係回溫，直至兩人上個月在紐約會面時仍屬正面。

然而，面臨能源價格高漲與期中選舉局勢惡化，川普似乎越來越認定該為此負責的人就是澤倫斯基。烏克蘭數月來一直攻擊俄羅斯煉油廠，這正是基輔對莫斯科施壓的核心策略。

川普與澤倫斯基公開爭執，美國政府又扣住援助之際，烏克蘭官員表示，這些舉動讓防禦俄羅斯的空襲變得困難，民眾正付出生命代價。

澤倫斯基宣稱俄羅斯對烏克蘭發射16枚飛彈，他還在社群平台寫道，「昨夜俄羅斯又發動多波飛彈攻擊，我們的夥伴再一次的未發出預警。」

他補充說：「我們由衷歡迎夥伴為尊嚴地結束這場戰爭所做的每一次努力」，「然而，當烏克蘭的防空飛彈供應受阻，俄羅斯卻獲得放寬制裁或延後實施的待遇，很遺憾地，這代表我們有些夥伴不願正視現實。」