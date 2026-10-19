我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國數十年最嚴重暴動 至少3000家企業周末遭洗劫 不排除緊急狀態

非高薪但信奉一理財法 34歲女不需再為退休存任何一分錢

川普願與普亭習近平舉行三方峰會：烏克蘭非重點 想改談這件事

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普19日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地準備登上空軍一號專機。（美聯社）
美國總統川普19日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地準備登上空軍一號專機。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

川普在訪中前表示，願與普亭、習近平會談並聚焦核武與無核化，而非烏克蘭；但北京對相關軍備控制議題態度仍未明朗。

美國總統川普預定11月訪問中國，參加亞太經合會（APEC）峰會，這將是他第二任期內第二度訪中。他19日表示，願意與俄羅斯總統普亭及中國大陸國家主席習近平會面，討論無核化問題。

華爾街日報此前報導，普亭提議11月與川普、習近平舉行三方會談，討論烏克蘭問題，試圖透過談判結束這場已持續4年的戰爭，並達成有利於莫斯科的結果。川普告訴記者，他願意參加三方會談，但「倒不是為了烏克蘭，因為坦白說，俄羅斯在烏克蘭問題上沒什麼問題，他們沒有做太多事，中國也是一樣。」

川普表示，三國領導人會面「是為了討論核武器與無核化問題」，這將是「對世界非常正面的事情」，並稱會談很可能在中國舉行。

知情人士透露，中國雖未反對舉行三方峰會，但習近平是否願意接受川普提議的議題仍不清楚。北京過去曾多次拒絕參與軍備控制談判。

川普與習近平9月舉行峰會後，白宮發表聲明指出，川普曾推動「三方軍備控制談判」，但中方官方會談紀要並未提及這項倡議。

自《新戰略武器裁減條約》（New START Treaty）在今年2月到期以來，美俄長程核武庫已不再受到具有法律約束力的限制，也未就納入中國的新協議展開實質談判，加劇外界對如何管理中美俄三方核武競爭的憂慮。

此外，川普與普亭的關係近幾周受到高度關注。美國物價上漲拖累經濟成長，也損害共和黨在期中選舉前的政治前景，讓川普面臨國內壓力。他在此時宣布與俄羅斯達成柴油供應協議，與烏克蘭總統澤倫斯基的關係則更加緊張。

川普19日再次呼籲撤換澤倫斯基，不再由他擔任烏克蘭首席談判代表。川普說：「老實說，我認為現在是時候讓其他人代表烏克蘭談判了。」他還表示：「我們給了烏克蘭很多東西，他們卻什麼都沒給我們，記住這一點。」

精華 FAQ

  • 川普表示，他希望三國領導人會面時討論的是核武器與無核化問題，認為這對世界非常正面；他並稱會談很可能在中國舉行。

  • 因為《華爾街日報》報導指出，普亭提議11月與川普、習近平舉行三方會談，目的之一是討論烏克蘭問題，藉談判結束戰爭並爭取對莫斯科有利的結果。

  • 自New START在今年2月到期後，美俄長程核武庫已無具法律約束力限制，中國也未加入實質軍控談判；北京過去多次拒絕參與，讓三方協議前景不明。

普亭 習近平 川普

上一則

川普稱願與習近平普亭3方峰會 可能聚焦非核化

下一則

前白宮官員：川習會未改變美台關係 估華府年底再對台軍售

延伸閱讀

雅爾達密約翻版？普亭傳邀川習議烏克蘭命運 恐加深台灣疑慮

雅爾達密約翻版？普亭傳邀川習議烏克蘭命運 恐加深台灣疑慮
川普稱願與習近平普亭3方峰會 可能聚焦非核化

川普稱願與習近平普亭3方峰會 可能聚焦非核化
美烏密會內幕曝 川普拿柴油協議向俄示好 但普亭不領情

美烏密會內幕曝 川普拿柴油協議向俄示好 但普亭不領情
川普宣布美俄柴油協議 澤倫斯基怒批不誠實：送普亭生日禮物

川普宣布美俄柴油協議 澤倫斯基怒批不誠實：送普亭生日禮物

熱門新聞

川普總統和白宮發言人扎卡里亞（左）。（美聯社）

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

2026-10-16 14:58
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）日前受訪時稱大陸沒有像樣的廁所，引發關注。（歐新社）

白宮發言人：中國連像樣的廁所都沒有

2026-10-16 00:22
美國總統川普18日在白宮南草坪。（美聯社）

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

2026-10-19 07:10
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）9月24日在白宮出席晚宴。（歐新社）

川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感

2026-10-18 04:10
台灣軍方9月18日在屏東一處基地舉行演習。（美聯社）

為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難

2026-10-13 08:40
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）。（美聯社）

嫌中國沒像樣廁所？中國外交部回應：有機會多來走走

2026-10-16 09:36

超人氣

更多 >
外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔
全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」
粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網
川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘
郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解

郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解