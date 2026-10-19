史達林恐嘆生不逢時 美媒：美成俄羅斯盟友 川普3動機挺普亭打烏克蘭

美國總統川普（右）與俄羅斯總統普亭（左）2025年8月15日在美國阿拉斯加舉行雙邊峰會。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美媒指川普以制裁與外交操作偏袒普亭，並將個人政治利益、崇拜俄國強人與對澤倫斯基私怨交織，導致美國被批評站到俄羅斯一邊。

美國大西洋月刊（The Atlantic）18日發表題為「美國已成為俄羅斯 盟友」的評論，直指川普不裝了，公然協助克里姆林宮對美國友邦烏克蘭 發動戰爭，甚至拋棄西方安全秩序。作者痛批，川普的決策並非出於國家利益，而是受到個人政治利益、對普亭 的崇拜，以及與烏克蘭總統澤倫斯基的私怨等動機驅使；若已故蘇聯領導人史達林目睹今日局面，恐怕會感嘆自己生不逢時。

這篇文章說，過去一周，川普先是與普亭達成柴油協議，後又豁免對俄羅斯的大規模制裁，形同向世界宣告：「川普領導的白宮與普亭掌控的克里姆林宮，如今已站在同一陣線。」這一連串支持莫斯科的舉措明顯到讓美國政壇罕見出現兩黨一致反彈。

曾任聯邦檢察官的保守派評論人士麥卡錫（Andy McCarthy）17日撰文指出，普亭正試圖「重建美國昔日的蘇聯敵人」，而「川普總統正在向他提供『援助與安慰』（aid and comfort）」。值得注意的是，「援助與安慰」正是美國憲法第三條界定叛國罪時使用的措辭。麥卡錫並呼籲國會立即針對川普與普亭聯盟的升級情勢舉行聽證會。

川普急於壓低伊朗戰爭引發的高油價，以避免共和黨在11月期中選舉慘敗，但與俄羅斯達成柴油協議，實際上只會讓部分俄羅斯企業受益。即使沒有經濟壓力，川普恐怕也不會真正執行對俄制裁。

川普為何如此遷就普亭？這篇文章認為，川普是個軟弱的人，面對更強勢、更聰明的人就會感到畏懼。他對中國大陸國家主席習近平及北韓領導人金正恩也有類似態度，只是程度不同。

川普18日在自家真實社群發文，強調不願因制裁導致俄羅斯退出俄烏和平談判，更擔心激怒普亭後，俄羅斯可能轉而協助伊朗，隨後川普又指控澤倫斯基根本不想結束戰爭。

該文痛批：「全球最強大國家的領導人，竟要求所有人不要激怒普亭，而非警告俄羅斯不得協助伊朗，充分暴露川普在普亭面前已淪為卑躬屈膝的乞求者。」

文章進一步指，川普眼中的國際政治猶如黑幫瓜分地盤，弱小盟邦可以任意欺凌，強大的敵人卻值得尊重。至於各國人民的利益，遠不如川普及其家族的利益重要。

除了崇拜普亭，川普對澤倫斯基的私怨也是關鍵。這段恩怨可追溯至2019年，當時川普曾凍結對烏克蘭近4億美元的軍事援助，並施壓澤倫斯基調查政治對手拜登及其兒子杭特，但烏克蘭當局未配合公開宣布調查，事件曝光後，最終導致川普首次遭到彈劾。

不過，川普對澤倫斯基的反感不只是清算舊帳。在川普眼中，澤倫斯基只是不斷替好友普亭製造麻煩的失敗者，他無法理解烏克蘭人民為何不願接受命運，任由俄羅斯戰車輾過。

文章最後警告，白宮與克里姆林宮結盟，過去只存在於政治驚悚小說，如今卻已成真。若史達林及冷戰時期的蘇聯領導人能目睹川普與普亭共同創造的局面，看見昔日強大的美國如今遭到羞辱，恐怕會感嘆自己生不逢時，當年那些邪惡的願望並非不可能實現，「只不過，他們太早做了這場夢」。

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