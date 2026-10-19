暫緩制裁俄挨轟 川普改口「未做最後決定」 魯比歐滅火：僅60天

川普在簽署行政命令暫緩對俄羅斯的制裁後，又改口說未做最後決定；國務卿魯比歐(左)則澄清是暫緩豁免60天，以評估影響。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普暫緩對俄羅斯制裁引發國會反彈後改口，魯比歐稱僅延後60天以評估經濟影響；白宮則辯稱此舉有助能源供應與俄烏談判。

川普 總統宣布暫緩對俄羅斯 出口制裁措施，惹怒國會兩黨議員，結果隔天改口表示尚未做出最後決定，國務卿魯比歐 則出面澄清暫緩制裁僅60天，以評估後續對全球經濟影響。

據路透報導，川普16日簽署行政命令暫緩國會9月通過的「葛理漢法」(Graham Act)，亦即對俄羅斯的制裁與關稅措施，由於白宮公告未設定期限，各家媒體認為川普政府「無限期暫緩」對俄制裁，引發國會跨黨派議員強烈反彈。

隔天魯比歐出面滅火，在啟程前往烏茲別克前向媒體表示：「總統希望利用這60天時間，同時評估實施制裁與關稅究竟會對全球經濟，甚至美國經濟造成什麼影響。」

由於伊朗戰事拖延至今，加上葉門叛軍近來頻頻攻擊沙烏地阿拉伯，進一步刺激全球能源價格上揚，魯比歐宣稱：「世界各地衝突正開始相互碰撞、彼此影響，不僅衝擊全球石油和柴油價格，也對各國經濟造成影響。」並強調協議目的是增加向全球市場供應柴油，以緩解能源供應中斷危機與價格飆漲：「這些柴油總是會以某種方式被賣出去，唯一的區別在於美國能從中分到多少。」

此外能源部長萊特(Chris Wright)18日接受美國廣播公司(ABC)節目採訪時也表示，開放俄羅斯柴油進口是「結束戰爭的『胡蘿蔔』(誘因)，而非俄羅斯的『經濟生命線』」，並藉著接受有線電視新聞網(CNN)訪問機會重申：「如果俄羅斯能向市場釋出更多柴油出口，將使得美國消費者受益，川普施加的壓力既能讓美國消費者獲益，也有助於推動俄烏衝突邁向和平。」

至於川普17日在佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)針對暫緩對俄羅斯制裁決定仍宣稱：「這是一項非常好的決定，這項決定將對美國有利，我認為對全世界也有好處。」同時透露協議尚未做出最後決定：「你們當中許多人還不知道我的決定是什麼，但我們會弄清楚的，你們到時候也會知道。」

隔天繼續透過自創社群平台「真實社交」(Truth Social)為自己辯護，宣稱該協議可避免任何「愚蠢地將俄羅斯推離談判桌」的情況。

儘管川普暫緩對俄羅斯制裁意在緩解美國高漲的能源價格壓力，避免高油價衝擊共和黨期中選舉選情，但仍引發國會朝野強烈反對，不過有鑑於制裁法案賦予總統廣泛的裁量權，國會短期內難以反制。