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川普挺內唐亞胡連任 讚「偉大戰士總理」

編譯中心／綜合報導
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川普總統(右)貼文為以色列總理內唐亞胡背書，圖為兩人合影。(路透)
川普總統(右)貼文為以色列總理內唐亞胡背書，圖為兩人合影。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普在社群平台公開背書內唐亞胡競選連任，讚其為「偉大的戰士總理」，內唐亞胡隨即致謝；對手艾森科特則強調，以色列領袖應由以色列人自己決定。

美國總統川普表達對以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)在27日大選的「完全且全力」支持，說他是「偉大的戰士總理」。內唐亞胡主要對手強調，「只有以色列人能選擇自己的領袖」。

川普在自家社群平台真實社群(Truth Social)貼文表示：「請把這封信視為我對比比．內唐亞胡即將競選連任以色列總理的完全且全力支持。比比．內唐亞胡絕對不會讓你失望！」比比(Bibi)是內唐亞胡的小名。

正在激烈角逐新一任期的以色列史上在位最久總理內唐亞胡立即回應川普的支持。

他在X平台上寫道：「謝謝你，川普總統，感謝你的強大支持以及我們的合作。我們將一起完成使命！」

川普在貼文中形容內唐亞胡是「偉大的戰士總理」以及對伊朗戰爭的盟友。2月底以大規模轟炸行動展開的這場戰爭有曠日持久的趨勢，德黑蘭持續以封鎖經荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)供應全球能源進行反擊。

川普主張，沒有內唐亞胡領導以色列，美國將孤軍奮戰面對這個伊斯蘭政權帶來的威脅，「他們已經喊了51年，『打倒以色列、打倒美國！我們要摧毀小撒旦和大撒旦』」。

他表示：「如果以色列選錯領袖，也就是除了比比以外的任何人，美國將不得不自行承擔這項工作。而我不傾向這樣做。」

川普指出：「這正是美國對以色列所要求的那種夥伴關係，畢竟美國已經為這個國家付出了這麼多。」

內唐亞胡的主要對手前國防軍參謀總長艾森科特(Gadi Eisenkot)18日對川普上述背書作出回應，強調「只有以色列人能選擇自己的領袖」。

他在特拉維夫(Tel Aviv)舉行的會議中說自己「敬佩川普」，同時強調「以色列是一個民主國家，只有以色列人能選擇他們的領袖」。

精華 FAQ

  • 川普明確表態支持內唐亞胡競選連任，並以「完全且全力」形容自己的背書，還稱他是「偉大的戰士總理」，展現高度政治支持。

  • 內唐亞胡在X平台回應，感謝川普總統的強大支持與合作，並表示「我們將一起完成使命」，顯示他對這份背書相當重視。

  • 艾森科特雖表示敬佩川普，但強調以色列是民主國家，只有以色列人能選擇自己的領袖，等於回應外國政治人物不應左右選舉。

川普 以色列 內唐亞胡

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