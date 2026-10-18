我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中城地鐵槍擊釀一死 華人學生親歷：槍擊距我不到五米

抗議搶人類飯碗 賓大退休教授阻止送餐機器人 被捕

川普為放寬俄羅斯制裁辯護 抨擊澤倫斯基不想結束戰爭

中央社／華盛頓18日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

川普為放寬部分對俄制裁與豁免柴油限制辯護，稱此舉有助維持和平談判並壓低油價，同時再度指控澤倫斯基不願結束戰爭。

美國總統川普今天為他放寬部分對俄羅斯制裁的決定辯護，同時再度指控烏克蘭領導人澤倫斯基不願意結束戰爭。

法新社報導，川普在他的真實社群（Truth Social）平台上寫道：「我對俄羅斯的決定非常簡單。我正在協調俄羅斯和烏克蘭戰爭的和平談判，不希望做出任何愚蠢舉動，讓俄羅斯離開談判桌。」

川普16日深夜簽署行政命令，豁免以堅定支持烏克蘭防衛的已故聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）名字命名的部分新制裁。

他也暫時豁免對俄羅斯柴油的制裁，允許大量柴油流入全球市場，以期在下個月初的美國大選前壓低燃料價格。

這項柴油協議讓基輔及其盟友大感震驚，引發川普與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）再生嫌隙。兩人原已跌宕起伏的關係再度陷入低潮。

川普說：「有關戰爭的談判取得巨大進展，這也包括當前的交換人質談判！」

他表示：「現在簽署那份文件會產生那樣的結果，而且我可以晚點再簽，或者在我想要的任何時間簽！」不過並不清楚他指的是哪一份文件。

白宮沒有立即回應法新社針對川普這項表態所作查詢。

川普接著指出：「或許更重要的是，與他們本可以做的相比，俄羅斯現在為伊朗伊斯蘭共和國所做的事情微乎其微（如果有的話）。我希望保持這種狀態，而且也會做到，除非有愚蠢的人從中作梗。」

他還重申指控，稱烏克蘭故意攻擊俄羅斯煉油廠，試圖影響11月3日美國國會選舉，損害共和黨利益。

川普說：「澤倫斯基正以俄羅斯的柴油煉油廠為目標，他明知道這些攻擊正在嚴重衝擊包括美國在內的全球柴油市場。」

「澤倫斯基根本不在乎，坦白說，在歐洲給了他這麼多錢，以及過去（美國前總統）拜登給他的錢，他根本不想結束這場戰爭，搞不好從來都沒想過要結束。」

精華 FAQ

  • 川普表示，他正在協調俄烏和平談判，不想做出任何會讓俄羅斯離開談判桌的「愚蠢舉動」。他認為先維持對話空間，比立即加重制裁更有利於促成談判。

  • 報導指出，川普暫時豁免對俄羅斯柴油的制裁，讓大量柴油流入全球市場，主要目的是在美國大選前壓低燃料價格，減輕能源成本對選情與市場的壓力。

  • 川普再度指控澤倫斯基刻意攻擊俄羅斯煉油廠，影響全球柴油市場，並稱他根本不在乎結束戰爭，甚至可能從一開始就沒有真正打算停戰。

澤倫斯基 俄羅斯 川普

上一則

重磅快評／白宮「最短命」發言人 恰似「美版女青鳥」？

延伸閱讀

「符合美國利益」川普豁免對俄制裁救油價 烏克蘭批給普亭獎勵

「符合美國利益」川普豁免對俄制裁救油價 烏克蘭批給普亭獎勵
川普要求烏克蘭換總統 施壓停止襲擊俄國煉油廠

川普要求烏克蘭換總統 施壓停止襲擊俄國煉油廠
川普宣布美俄柴油協議 澤倫斯基怒批不誠實：送普亭生日禮物

川普宣布美俄柴油協議 澤倫斯基怒批不誠實：送普亭生日禮物
川普買俄柴油又施壓澤倫斯基 分析：選情優先於烏克蘭

川普買俄柴油又施壓澤倫斯基 分析：選情優先於烏克蘭

熱門新聞

川普總統和白宮發言人扎卡里亞（左）。（美聯社）

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

2026-10-16 14:58
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）日前受訪時稱大陸沒有像樣的廁所，引發關注。（歐新社）

白宮發言人：中國連像樣的廁所都沒有

2026-10-16 00:22
台灣軍方9月18日在屏東一處基地舉行演習。（美聯社）

為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難

2026-10-13 08:40
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）9月24日在白宮出席晚宴。（歐新社）

川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感

2026-10-18 04:10
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）9月24日在白宮出席晚宴。（歐新社）

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

2026-10-12 07:00
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）。（美聯社）

嫌中國沒像樣廁所？中國外交部回應：有機會多來走走

2026-10-16 09:36

超人氣

更多 >
史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？
曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺
揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字
張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲
牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思

牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思