川普為放寬俄羅斯制裁辯護 抨擊澤倫斯基不想結束戰爭

美國總統川普。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 川普為放寬部分對俄制裁與豁免柴油限制辯護，稱此舉有助維持和平談判並壓低油價，同時再度指控澤倫斯基不願結束戰爭。

美國總統川普 今天為他放寬部分對俄羅斯 制裁的決定辯護，同時再度指控烏克蘭領導人澤倫斯基 不願意結束戰爭。

法新社報導，川普在他的真實社群（Truth Social）平台上寫道：「我對俄羅斯的決定非常簡單。我正在協調俄羅斯和烏克蘭戰爭的和平談判，不希望做出任何愚蠢舉動，讓俄羅斯離開談判桌。」

川普16日深夜簽署行政命令，豁免以堅定支持烏克蘭防衛的已故聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）名字命名的部分新制裁。

他也暫時豁免對俄羅斯柴油的制裁，允許大量柴油流入全球市場，以期在下個月初的美國大選前壓低燃料價格。

這項柴油協議讓基輔及其盟友大感震驚，引發川普與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）再生嫌隙。兩人原已跌宕起伏的關係再度陷入低潮。

川普說：「有關戰爭的談判取得巨大進展，這也包括當前的交換人質談判！」

他表示：「現在簽署那份文件會產生那樣的結果，而且我可以晚點再簽，或者在我想要的任何時間簽！」不過並不清楚他指的是哪一份文件。

白宮沒有立即回應法新社針對川普這項表態所作查詢。

川普接著指出：「或許更重要的是，與他們本可以做的相比，俄羅斯現在為伊朗伊斯蘭共和國所做的事情微乎其微（如果有的話）。我希望保持這種狀態，而且也會做到，除非有愚蠢的人從中作梗。」

他還重申指控，稱烏克蘭故意攻擊俄羅斯煉油廠，試圖影響11月3日美國國會選舉，損害共和黨利益。

川普說：「澤倫斯基正以俄羅斯的柴油煉油廠為目標，他明知道這些攻擊正在嚴重衝擊包括美國在內的全球柴油市場。」

「澤倫斯基根本不在乎，坦白說，在歐洲給了他這麼多錢，以及過去（美國前總統）拜登給他的錢，他根本不想結束這場戰爭，搞不好從來都沒想過要結束。」