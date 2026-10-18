「符合美國利益」川普豁免對俄制裁救油價 烏克蘭批給普亭獎勵

川普(右)最近接連放寬對俄羅斯的制裁。圖為川普和俄國總統普亭(左)去年8月在阿拉斯加峰會前，先於安克拉治的李查遜聯合基地寒暄。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普為降低期中選舉前柴油價格，豁免部分對俄制裁並考慮放寬影子船隊限制，澤倫斯基則指責這等於獎勵普亭、助長侵略。

川普 總統16日以國家利益為由簽署行政命令，暫緩執行對俄羅斯實施的多項制裁措施，力求在期中選舉前降低美國柴油價格。烏克蘭 總統澤倫斯基17日在社群媒體發文直言，此舉只會獎勵並鼓舞俄國總統普亭 。普亭親信兼顧問德米崔耶夫17日則稱讚，川普此一決定「具歷史意義」。

澤倫斯基在上述發文寫道，美國豁免制裁且減輕對侵略者的壓力，是對普亭在財政上的獎勵；這一切只會鼓勵普亭繼續(對烏克蘭)發動攻擊。

川普在新簽的行政命令中寫道，「我已向國會提交一份證明文件，證明此時採取豁免，符合美國國家利益」；相關豁免將持續有效，直到美國總統或國務卿與財政部長等高官協商後，採取進一步行動。

該命令涵蓋川普總統9月剛簽署的「2026年林賽·O·葛理漢制裁俄羅斯與伊朗法」，包含對俄國輸美商品課徵達500%關稅；對俄國原油或天然氣前五大進口國的輸美商品，課徵達100%關稅。

該法規定，對俄國油氣的前五大進口國、該法生效30天後仍「明知故犯」進口俄國油氣的國家，和協助俄國規避制裁的程度「前五嚴重」的國家，美國將在30天內向這三類國家課徵100%關稅。不過，進口量占俄國天然氣出口總量不到一成五，且已採取重大措施降低進口的國家可例外。

考慮放寬制裁影子船隊

該法也鎖定暗中維持俄國能源出口的「影子船隊」油輪。但英國金融時報15日報導，川普正考慮在11月期中選舉前，放寬對俄國及伊朗「影子船隊」的制裁，將被制裁的老舊油輪轉售給合法營運商，以增加運輸量能和壓低節節攀高的柴油價格。

該法以主要推動者、7月驟逝的南卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員葛理漢命名。由他及康乃狄克州民主黨籍聯邦參議員布魯曼索共同起草，旨在更快切斷支撐俄國入侵烏克蘭所需的資金來源，針對俄烏鏖戰四年多來持續大買俄國油氣的印度與中國，施壓俄國結束俄烏戰爭，包含制裁俄國的能源和國防產業、俄國政府高官、銀行等金融機構及俄國政府擁有或控制的實體。

該法去年4月由葛理漢等數十位聯邦參議員共同提出，因賦予川普過多新的關稅權力而引發爭議。但葛理漢驟逝後，在烏克蘭總統澤倫斯基呼籲下，國會以跨黨派壓倒性多數通過，並以葛理漢之名命名此法。

一周前達美俄柴油協議

川普一周前才宣布，他和普亭通話達成協議，美國將向俄國買柴油，以壓低全球能源價格；美國財政部外國資產管制辦公室也核發臨時的一般許可，准許俄國柴油相關交易，期限至明年4月7日。

這引發美國國內跨黨派人士及歐洲盟友批評，除了將讓普亭漁翁得利，也無助解決主要由美伊戰爭引起的全球能源價格高漲問題。澤倫斯基16日在歐盟領袖峰會說，「我們現在可以看到資金將開始透過(美俄)柴油協議流入俄國」。法國總統馬克宏也直指該協議「對任何人都沒好處」，且傳遞負面信號。

川普16日聲稱，日前星盾對烏克蘭武裝部隊的服務中斷，既不是他，也不是馬斯克造成。但英國每日電訊報導，兩人都有份，馬斯克曾向川普建議對烏克蘭限制星鏈服務的速度，川普也予以同意，這為五角大廈對烏克蘭武裝部隊的星盾降速鋪路。目前星鏈服務又已恢復。

從美國威脅切斷對烏克蘭的國安軍事情報支持，到豁免對俄羅斯出口商品的關稅，再到可能幫助俄羅斯為其戰爭籌集資金的柴油交易，對於基輔與其最重要的盟友華盛頓之間的關係而言，這都是破壞性的一周。

川普總統要求烏克蘭總統停止攻擊俄羅斯的煉油設施，但烏克蘭不答應。圖為莫斯科一座煉油廠在遭到烏克蘭無人機襲擊後起火，現場竄出陣陣濃煙。(路透)

烏克蘭總統澤倫斯基16日出席在比利時的布魯賽爾舉行的歐盟會議，歐盟表示堅定支持烏克蘭。(歐新社)