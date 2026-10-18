我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普再拉普亭一把 傳美拋出俄烏和談新構想 歐洲強烈反對

護照要不要隨身帶？要求出示卻拿不出來 小心被罰錢

「符合美國利益」川普豁免對俄制裁救油價 烏克蘭批給普亭獎勵

編譯周辰陽茅毅／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普(右)最近接連放寬對俄羅斯的制裁。圖為川普和俄國總統普亭(左)去年8月在阿拉...
川普(右)最近接連放寬對俄羅斯的制裁。圖為川普和俄國總統普亭(左)去年8月在阿拉斯加峰會前，先於安克拉治的李查遜聯合基地寒暄。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普為降低期中選舉前柴油價格，豁免部分對俄制裁並考慮放寬影子船隊限制，澤倫斯基則指責這等於獎勵普亭、助長侵略。

川普總統16日以國家利益為由簽署行政命令，暫緩執行對俄羅斯實施的多項制裁措施，力求在期中選舉前降低美國柴油價格。烏克蘭總統澤倫斯基17日在社群媒體發文直言，此舉只會獎勵並鼓舞俄國總統普亭。普亭親信兼顧問德米崔耶夫17日則稱讚，川普此一決定「具歷史意義」。

澤倫斯基在上述發文寫道，美國豁免制裁且減輕對侵略者的壓力，是對普亭在財政上的獎勵；這一切只會鼓勵普亭繼續(對烏克蘭)發動攻擊。

川普在新簽的行政命令中寫道，「我已向國會提交一份證明文件，證明此時採取豁免，符合美國國家利益」；相關豁免將持續有效，直到美國總統或國務卿與財政部長等高官協商後，採取進一步行動。

該命令涵蓋川普總統9月剛簽署的「2026年林賽·O·葛理漢制裁俄羅斯與伊朗法」，包含對俄國輸美商品課徵達500%關稅；對俄國原油或天然氣前五大進口國的輸美商品，課徵達100%關稅。

該法規定，對俄國油氣的前五大進口國、該法生效30天後仍「明知故犯」進口俄國油氣的國家，和協助俄國規避制裁的程度「前五嚴重」的國家，美國將在30天內向這三類國家課徵100%關稅。不過，進口量占俄國天然氣出口總量不到一成五，且已採取重大措施降低進口的國家可例外。

考慮放寬制裁影子船隊

該法也鎖定暗中維持俄國能源出口的「影子船隊」油輪。但英國金融時報15日報導，川普正考慮在11月期中選舉前，放寬對俄國及伊朗「影子船隊」的制裁，將被制裁的老舊油輪轉售給合法營運商，以增加運輸量能和壓低節節攀高的柴油價格。

該法以主要推動者、7月驟逝的南卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員葛理漢命名。由他及康乃狄克州民主黨籍聯邦參議員布魯曼索共同起草，旨在更快切斷支撐俄國入侵烏克蘭所需的資金來源，針對俄烏鏖戰四年多來持續大買俄國油氣的印度與中國，施壓俄國結束俄烏戰爭，包含制裁俄國的能源和國防產業、俄國政府高官、銀行等金融機構及俄國政府擁有或控制的實體。

該法去年4月由葛理漢等數十位聯邦參議員共同提出，因賦予川普過多新的關稅權力而引發爭議。但葛理漢驟逝後，在烏克蘭總統澤倫斯基呼籲下，國會以跨黨派壓倒性多數通過，並以葛理漢之名命名此法。

一周前達美俄柴油協議

川普一周前才宣布，他和普亭通話達成協議，美國將向俄國買柴油，以壓低全球能源價格；美國財政部外國資產管制辦公室也核發臨時的一般許可，准許俄國柴油相關交易，期限至明年4月7日。

這引發美國國內跨黨派人士及歐洲盟友批評，除了將讓普亭漁翁得利，也無助解決主要由美伊戰爭引起的全球能源價格高漲問題。澤倫斯基16日在歐盟領袖峰會說，「我們現在可以看到資金將開始透過(美俄)柴油協議流入俄國」。法國總統馬克宏也直指該協議「對任何人都沒好處」，且傳遞負面信號。

川普16日聲稱，日前星盾對烏克蘭武裝部隊的服務中斷，既不是他，也不是馬斯克造成。但英國每日電訊報導，兩人都有份，馬斯克曾向川普建議對烏克蘭限制星鏈服務的速度，川普也予以同意，這為五角大廈對烏克蘭武裝部隊的星盾降速鋪路。目前星鏈服務又已恢復。

從美國威脅切斷對烏克蘭的國安軍事情報支持，到豁免對俄羅斯出口商品的關稅，再到可能幫助俄羅斯為其戰爭籌集資金的柴油交易，對於基輔與其最重要的盟友華盛頓之間的關係而言，這都是破壞性的一周。

川普總統要求烏克蘭總統停止攻擊俄羅斯的煉油設施，但烏克蘭不答應。圖為莫斯科一座煉...
川普總統要求烏克蘭總統停止攻擊俄羅斯的煉油設施，但烏克蘭不答應。圖為莫斯科一座煉油廠在遭到烏克蘭無人機襲擊後起火，現場竄出陣陣濃煙。(路透)

烏克蘭總統澤倫斯基16日出席在比利時的布魯賽爾舉行的歐盟會議，歐盟表示堅定支持烏...
烏克蘭總統澤倫斯基16日出席在比利時的布魯賽爾舉行的歐盟會議，歐盟表示堅定支持烏克蘭。(歐新社)

精華 FAQ

  • 川普表示，這項豁免是基於美國國家利益，目的在於降低期中選舉前的柴油價格，並緩解能源成本上升對美國市場與選民的壓力。

  • 澤倫斯基認為，美國減輕對侵略者的壓力等於在財政上獎勵普亭，這不僅無助於結束戰爭，反而會鼓勵俄國繼續對烏克蘭發動攻擊。

  • 美國正考慮放寬針對俄羅斯與伊朗影子船隊的制裁，讓老舊油輪轉售以增加運能、壓低柴油價，但這被批評可能幫助俄國持續為戰爭籌資。

普亭 烏克蘭 川普

上一則

共和黨選情告急 川普「找戰犯」引爆白宮內鬥

下一則

川普再拉普亭一把 傳美拋出俄烏和談新構想 歐洲強烈反對

延伸閱讀

柴油協議後再加碼 川普豁免對俄新制裁 稱符合美國利益

柴油協議後再加碼 川普豁免對俄新制裁 稱符合美國利益
川普給俄羅斯經濟生路 盼普亭助美減輕油價壓力助攻選情

川普給俄羅斯經濟生路 盼普亭助美減輕油價壓力助攻選情
美豁免對俄制裁盼普亭回報 共和黨人喊徹查 嗆川普沒戲唱

美豁免對俄制裁盼普亭回報 共和黨人喊徹查 嗆川普沒戲唱
才制裁又放行 川普找普亭供柴油壓油價 分析師潑冷水

才制裁又放行 川普找普亭供柴油壓油價 分析師潑冷水

熱門新聞

川普總統和白宮發言人扎卡里亞（左）。（美聯社）

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

2026-10-16 14:58
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）日前受訪時稱大陸沒有像樣的廁所，引發關注。（歐新社）

白宮發言人：中國連像樣的廁所都沒有

2026-10-16 00:22
台灣軍方9月18日在屏東一處基地舉行演習。（美聯社）

為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難

2026-10-13 08:40
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）9月24日在白宮出席晚宴。（歐新社）

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

2026-10-12 07:00
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）。（美聯社）

嫌中國沒像樣廁所？中國外交部回應：有機會多來走走

2026-10-16 09:36
白宮發言人扎卡里亞13日在白宮簡報室接受記者提問。（美聯社）

白宮新發言人只當5天 記者：登場2分鐘就知會下台

2026-10-17 02:40

超人氣

更多 >
郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失
史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？
曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺
台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖
美股牛熊指標「賣出」訊號消失可進場了？ 美銀：買進時候未到

美股牛熊指標「賣出」訊號消失可進場了？ 美銀：買進時候未到