川普喊停對俄制裁惹怒國會 魯比歐急澄清：暫緩豁免60天

川普17日在佛州海湖莊園舉行晚宴發表談話。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 川普暫緩對俄羅斯新制裁後引發國會反彈，魯比歐隨即澄清為60天評估期，白宮與川普說法不一，也讓外界質疑其是否在兼顧油價、選情與對俄政策。

法新社報導，美國總統川普 16日宣布暫緩對俄羅斯的新一輪制裁，引發國會跨黨派議員強烈反彈。美國國務卿17日說明，這項暫緩令為期60天，旨在評估這些措施對全球經濟的影響。白宮16日公告時未設定期限，僅稱相關豁免將持續有效，直到美國總統或國務卿與財政部長等高官協商後，採取進一步行動，美媒一度報導川普政府「無限期暫緩」對俄制裁。

魯比歐 表示：「總統希望利用這60天的時間，評估同時實施制裁與關稅，究竟會對全球經濟，甚至美國經濟造成什麼影響。」他指出，這些經濟限制措施涉及多個國家，而不只是俄羅斯。

魯比歐稱，目前全球多場衝突正衝擊能源價格，包括美國對伊朗發動的戰爭，以及葉門青年運動對沙烏地阿拉伯的攻擊。他說：「世界各地的衝突正開始相互交織、彼此影響，不僅衝擊全球石油和柴油價格，也對各國經濟造成影響。」

川普17日深夜表示，他的決定將對美國有利，但目前尚不清楚他是否已就此事做出最終決定。他說：「我們會弄清楚，你們也會明白。這是一項非常好的決定，這項決定將對美國有利，我認為對全世界也有好處。」

川普16日以國家利益為由簽署行政命令，暫緩執行對俄羅斯實施的多項制裁措施，包括對俄國 輸美商品課徵達500%關稅；對俄國原油或天然氣前5大進口國的輸美商品課徵達100%關稅。

川普此舉意在緩解美國高漲的能源價格壓力，避免高油價衝擊共和黨在11月3日的期中選舉選情。但仍引發國會跨黨派強烈反對，連共和黨議員也公開要求調查川普是否暗助普亭。

不過，由於制裁法案賦予總統廣泛裁量權，國會短期內恐難以反制。未來選後復會時，議員是否進一步採取行動將成焦點。