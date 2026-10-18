川普取消對俄制裁 國會氣炸了

AI摘要 文章摘要整理： 川普以行政命令豁免對俄制裁法案，引發國會跨黨派強烈批評，外界指其背離立法意圖並可能延長俄烏戰爭，但國會實際上難以阻止行政部門不執行制裁。

川普 總統正式簽署行政命令，豁免對俄羅斯 制裁法案，讓國會整個炸鍋，並痛斥川普此舉「極度不負責任」，卻也無力回天。

國會山莊報(The Hill)報導，北卡羅來納州共和黨聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)在社交平台X痛批：「這簡直是極度不負責任，參院以86票贊成、11票反對通過的法律，總統及幕僚究竟哪一點看不懂？本屆政府竟然向非法入侵烏克蘭 且每天都在屠殺無辜平民的俄羅斯獨裁者屈服，令人完全無法接受。」

今年9月川普簽署對俄羅斯制裁法案，藉機向克里姆林宮施壓以盡快結束俄烏戰爭，該法係由7月驟逝的南卡羅來納州共和黨聯邦參議員葛蘭姆(Lindsey Graham)起草並以其名字命名，同黨的德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)17日表示：「如果葛蘭姆地下有知，肯定會震驚無比。」

內布拉斯加州共和黨聯邦眾議員培根(Don Bacon)也透過社交媒體主張：「總統此舉是在延長戰爭而非結束戰爭。」不過向來與川普唱反調且堅決反對制裁俄羅斯的肯塔基州共和黨聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)這次卻對川普高度肯定：「很高興看到總統動用國會授予的行政權力，豁免這部愚蠢法律所有針對俄羅斯的條款。」並宣稱制裁法案「目光短淺」。

至於共同起草制裁法案的康乃狄克州民主黨聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)不滿地表示：「這些豁免與我們的國家安全毫無關係，完全是為了討好普亭。」

維吉尼亞州民主黨聯邦眾議員拜爾(Don Beyer)也痛批川普：「背叛我們的烏克蘭夥伴，違背國會明確的立法意圖，亦即透過立法懲罰俄羅斯非法發動侵略戰爭。」

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)接受英國電視主持人摩根(Piers Morgan)訪問時也坦言遭到川普「背叛」。

但國會除了發表措辭強烈的聲明外，似乎也無計可施。即便國會強制要求實施制裁，行政部門仍擁有廣泛的自由裁量權，可以根據其對國家安全利益的判斷，來決定是否真正執行這些制裁。