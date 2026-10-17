川普給俄羅斯經濟生路 盼普亭助美減輕油價壓力助攻選情

川普允許俄羅斯向歐洲出售更多天然氣，不啻為俄國提供另一條生命線。圖為俄羅斯一座天然氣站。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普為降低美國油價壓力、爭取期中選舉優勢，對俄羅斯柴油出口與制裁祭出豁免，引發國會、烏克蘭及外界質疑其對俄政策轉向。

川普 總統不顧國會反對與烏克蘭的抗議，執意與俄羅斯 總統普亭 達成柴油協議與豁免對俄羅斯的制裁，旨在期待普亭投桃抱李，幫助他減輕國內能源價格上漲的壓力，爭取在期中選舉取得優勢。然而川普此舉引發爭議，令人懷疑他對俄烏戰爭與促成雙方和平協議的態度。然而對他的一意孤行，國會恐怕也無計可施。

紐約時報指出，多年來，川普總統的批評者一直指責他藉由俄羅斯幫助，左右選舉結果，使其對自己有利。如今距離期中選舉投票僅剩兩周，川普又明確尋求俄羅斯在經濟上的支持。一周前，川普政府宣布解除針對俄羅斯柴油出口的制裁。16日深夜，白宮又發布了一項行政令，將俄羅斯排除在國會上個月通過的一項制裁法案適用範圍之外。此舉堪稱孤注一擲，旨在壓低美國國內不斷飆升的燃油價格。民調顯示，高油價正導致選民轉而反對川普及共和黨候選人。

川普此舉意味美國多年來透過經濟施壓迫使俄羅斯結束烏克蘭戰爭的努力付諸東流，同時也引發外界對川普政府在促成俄烏和談的策略上的質疑。川普16日簽署行政命令之際，他的政府也在推動歐洲恢復並增加對俄羅斯天然氣採購，將其作為和平協議的一部分。

川普對俄斯制裁的豁免也令人質疑：國會當初為何要通過旨在制裁俄羅斯的法案，卻又在法案中將制裁的實施設為「選擇性」措施？

對該法案持懷疑態度的人士表示，他們對川普無視國會意願並不感到意外。該法案以2026年7月逝世的共和黨參議員葛蘭姆(Lindsey Graham)命名，旨在更快速切斷俄羅斯用於烏克蘭戰爭的資金流動。但法案同時也規定，如果川普向國會致函說明制裁不符合「國家利益」，他可以選擇不實施這些制裁。該法案同時還賦予了川普一項尚未動用的新權力：即對購買俄羅斯能源產品的買家徵收高關稅。

曾在歐巴馬政府時期擔任財政部外國資產控制辦公室(OFAC)高級顧問的史密斯(Adam M. Smith)表示：「歷任總統對於國會強制要求的措施，向來都有些抵觸。」

不過史密斯也表示，川普選擇對俄羅斯不實施制裁令他感到驚訝；他指出，這給人一種印象，即總統正在疏遠烏克蘭，轉而向莫斯科靠攏。