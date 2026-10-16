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柴油協議後再加碼 川普豁免對俄新制裁 稱符合美國利益

編譯周辰陽／即時報導
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川普總統16日在佛州一場晚宴上發言。(美聯社)
川普總統16日在佛州一場晚宴上發言。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普在簽署對俄伊制裁法案後，又以行政命令豁免部分措施，稱符合美國利益；外界則認為此舉與壓低柴油價格、調整對俄能源策略有關。

美國總統川普9月中旬簽署「2026年葛理漢制裁俄羅斯伊朗法案」（Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026）。不過，川普16日再簽署行政命令，在多項對俄制裁、限制及關稅生效前數天宣布豁免，並告知國會，此舉符合美國國家利益。

美聯社與路透報導，該法案以主要推動者、已故南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）命名，旨在更迅速地切斷支撐俄羅斯對烏克蘭戰爭的資金來源。

根據法案，美國原定在30天內，對俄羅斯原油或天然氣的5大進口國、法律生效30天後仍明知而購買俄羅斯石油或天然氣的國家，以及協助俄羅斯規避制裁程度排名前5的國家，輸往美國的所有商品課徵最高100%的關稅。

英國金融時報15日報導，川普正考慮在11月期中選舉前放寬對俄羅斯與伊朗「影子艦隊」的限制，將遭制裁的老舊油輪轉售給合法營運商，藉此增加運油量能、壓低飆升的柴油價格。

川普在白宮16日發布的行政命令中表示：「我已向國會提交一份證明文件，證明此時實施這項豁免符合美國的國家利益。」

葛理漢驟逝後，烏克蘭總統澤倫斯基敦促國會議員推動法案，參眾兩院隨後以跨黨派壓倒性多數通過。法案通過後，川普政府大致保持沉默，印度等國則對這項制裁俄羅斯的法案表達疑慮。印度是俄羅斯石油的最大買家之一。

川普採取這項行動的一周前，曾出人意料地在社群媒體宣布，他與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通電話並達成協議，美國同意向俄羅斯購買柴油，試圖壓低全球能源價格，但此舉可能損害烏克蘭在對俄戰爭中的處境。與此同時，川普對俄羅斯的態度日益友善，並公開批評澤倫斯基，包括暗示烏克蘭需要一位新領導人。

精華 FAQ

  • 川普表示，他已向國會提交證明文件，認定此時實施豁免符合美國國家利益；同時外界也解讀，這與降低柴油價格、調整能源供應政策有關。

  • 法案規定，若國家持續購買俄羅斯原油或天然氣，或協助俄國規避制裁，美國將在期限內對其輸美商品課徵最高100%的關稅，以切斷戰爭資金。

  • 川普曾宣布與普亭通話後達成協議，美國同意向俄羅斯購買柴油，目的是壓低全球能源價格；但此舉也可能削弱烏克蘭對俄作戰時的國際壓力。

川普 俄羅斯 伊朗

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