批烏可恥直言不喜歡澤倫斯基 川普：他不是好打交道的人

美國總統川普15日接受「新聞頭條」專訪，談到國內外廣泛議題。圖為他同日在白宮玫瑰花園表彰全美警消人員。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 川普再度貶抑澤倫斯基，批其難以談判並指烏軍攻擊俄煉油廠不當；同時，烏克蘭面臨星鏈限制與防空彈藥短缺，急尋歐盟與盟國支援。

美國總統川普 15日接受有線電視頻道「新聞頭條」專訪時又一次指稱，烏克蘭總統澤倫斯基 比俄羅斯 總統普亭「更難打交道」。川普並痛批烏克蘭同日恢復攻擊俄國煉油廠的做法「可恥」，正推高全球能源價格，「明明還有很多目標可以攻擊」。

川普直言，自己不是很喜歡澤倫斯基，「對我們（美國）來說，澤倫斯基不是好打交道的人；他不想解決（俄烏戰爭），他說他想，但他（其實）不想」。

被問到是否已對澤倫斯基失去信心，川普答道，「我認為，他們最終將達成某種（終戰）協議。然而，將不是在澤倫斯基領導下達成；眾所周知，普澤彼此憎恨，在這種情況下，就很難將事情解決」。至於這場戰爭能否在川普2029年1月卸任前結束，他指稱，應該很快就會結束，「雙方其實都想看到戰爭結束」。

路透15日引述兩位美國官員與一位西方國家官員報導，限制烏克蘭使用「星盾」的命令來自白宮內部。星盾是美國科技富豪馬斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX）「星鏈」軍規版。

但上述3位官員並未詳述白宮內部的誰決定或誰接到相關命令後負責執行。對於上述限制星盾的命令，一位美國高官聲稱，「總統從未提出這種要求」。烏媒「基輔獨立報」15日則引述消息人士報導，SpaceX提供烏軍的相關服務已恢復正常。

華盛頓郵報15日引述一位烏克蘭官員報導，烏克蘭目前只剩兩枚美製「愛國者」攔截飛彈。這使烏克蘭人民在俄國的持續攻擊下很脆弱。該報導說，這也加深基輔對是否已被川普政府拋棄的懷疑。

另據新華社報導，澤倫斯基16日在歐盟峰會上要求歐盟明年再提供至少700億歐元援助。他還表示，美國星鏈衛星通訊系統的使用限制影響烏軍攔截俄羅斯無人機的能力，正與包括法國在內的國家合作，尋求補充相關能力。

澤倫斯基呼籲歐盟推出強有力的第22輪對俄制裁措施，重點針對參與俄羅斯彈道飛彈、先進通訊系統和無人機生產的企業與個人。他還批評美俄之間的「柴油協議」，認為相關安排將增加俄方收入，為其繼續開展軍事行動提供資金。不過，烏美預計將在未來幾天安排一定層級的會晤。

此外，川普表示，不會對伊朗動用核武，「我們沒必要那麼做」。他並又一次提到，正評估未來是否攻擊伊朗的鎬山地下核設施。

被問到為何不乾脆自行宣布「戰勝」、結束2月底對伊朗展開的軍事行動，川普說他的確能這麼做，「但我們可能1年後又要回那裡」。他也又一次重申，美伊戰爭「很快就會結束」。

▼收聽一洲焦點Podcast：

烏克蘭總統澤倫斯基（中）16日出席歐盟領袖峰會，與歐盟執委會主席范德賴恩（右）及歐盟理事會主席柯斯塔（左）邊走邊談。（歐新社）