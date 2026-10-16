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港媒：川普11月亞洲行恐跳過日本 專家揭東京背後焦慮

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普（右）今年3月19日在白宮橢圓辦公室和日本首相高市早苗（左）會面。（...
美國總統川普（右）今年3月19日在白宮橢圓辦公室和日本首相高市早苗（左）會面。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

川普11月亞洲行可能不訪日，引發東京焦慮；日本希望藉訪日與雙邊會談鞏固美日同盟，並避免川習會損及自身利益。

南華早報16日獨家報導，知情人士透露，東京一直積極遊說，希望川普訪日以彰顯美日同盟的牢固關係。日方盼望川普在亞太經合會（APEC）峰會前訪日，也樂見他在峰會後到訪，但目前幾乎沒有跡象顯示，川普會將日本納入此次亞洲行程。

川普在2025年APEC峰會前訪日3天，與日本首相高市早苗的會晤被譽為兩國關係進入「新黃金時代」的象徵。然而，川普此後與中國國家主席習近平關係日益密切，引發日方擔憂。

川普將於11月16日及17日出席在菲律賓首都馬尼拉舉行的東南亞國家協會（ASEAN）峰會，隨後前往深圳會晤習近平。高市針對「台灣有事」發表言論後，日中關係急遽惡化。消息人士表示，日本希望川普在APEC峰會前訪日，以便在今年第3次川習會前影響雙方會談。

美國與日本都是東協的對話夥伴，川普預計在馬尼拉與高市會晤。一名消息人士表示，儘管日方仍積極安排川普訪日，他「可能覺得訪日的必要性降低了」。

歐亞集團（Eurasia Group）資深分析師傑瑞米．陳（Jeremy Chan）表示，每當美國總統訪問亞洲，日本總希望展現美日同盟的牢固關係，尤其是在美中關係回暖之際。他說：「川普訪日是華府重視美日同盟的最重要象徵，東京永遠不會覺得華府給予的保證已經足夠，尤其擔心川普可能與習近平達成損害日本利益的協議。」

傑瑞米．陳指出，高市的支持度部分取決於處理對美關係的能力，因此也必須考慮國內政治影響。不過，他認為東京這次或許能接受川普不訪日，因為川普將在東協或APEC峰會期間與高市舉行雙邊會談，讓她有機會在川習會前再次提醒川普日本對美國的重要性。他說：「東京非常重視向北京傳達一項訊息，那就是美中關係更加密切，不會以犧牲美日關係為代價。」

日本早稻田大學國際教養學部教授張望（Mong Cheung）指出，美國前總統柯林頓1998年訪中時未順道訪日，在日本引發廣泛批評，東京一直希望避免類似事件重演。此外，日本可能希望在習近平訪美後「重新取得上風」，藉川普訪日彰顯東京仍是華府在亞洲的「頭號盟友」，並在川習會前與川普協調對中國的政策。

精華 FAQ

  • 報導指東京雖積極遊說，但目前幾乎沒有跡象顯示川普會訪日；他可能認為已在菲律賓與高市會晤即可，訪日的必要性相對降低。

  • 日方希望在川習會前先向川普強調美日同盟的重要性，避免美中接近時日本利益被犧牲，也想趁機影響對中國政策與談判氛圍。

  • 專家認為日本歷來在美國總統訪亞時都重視象徵意義，擔心華府偏向北京；但若川普在東協或APEC期間會晤高市，東京仍可藉機重申自身是美國在亞洲的頭號盟友。

川普 日本 APEC

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