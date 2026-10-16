星鏈被降速、俄持續轟炸 澤倫斯基：感覺遭美背叛 將恢復攻俄煉油廠

圖為俄國空襲烏克蘭聶伯城。烏克蘭應美方要求暫停攻擊能源設施三天，俄軍卻持續轟炸，因此將恢復攻擊俄國煉油廠。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 澤倫斯基受訪表示，烏克蘭依美方要求停攻後仍遭俄軍轟炸，且星鏈疑遭刻意降速，讓他感到被美國背叛，並宣布將恢復攻擊俄國煉油廠。

對於川普總統宣布美俄達成「俄羅斯 供應柴油」的協議、俄烏達成「能源停火」後烏克蘭 能源設施仍遭俄國攻擊，和「星鏈」服務突被降速，是否感到遭美方背叛，烏克蘭總統澤倫斯基 14日晚間接受英國記者摩根專訪時直言，「事實上，的確如此」。

澤倫斯基接受英國金融時報(FT)專訪時說，烏克蘭應美方要求暫停攻擊能源設施三天，俄軍卻持續轟炸，坦言感覺遭到川普總統背叛，因此將恢復攻擊俄國煉油廠。

澤倫斯基說，美方此前對烏方表明，不暫停攻擊就中斷情報共享，之後改口稱是技術問題。但他認為，星鏈服務受阻是美方刻意為之；美方選擇關閉星鏈，對烏美盟友關係「絕對是瘋狂舉動」。

澤倫斯基還說，「我希望，這(星鏈服務受阻)是個錯誤或重大的技術問題。我不清楚，但我們正請他們恢復運作、重開系統」。

澤倫斯基批評川普對俄國總統普亭的「欣賞」，並質疑美國與俄國做生意可能為俄國入侵烏克蘭提供更多資金。澤倫斯基也對川普喊話稱，若要烏方在俄方持續攻擊下暫停攻擊，最低條件是提供烏方更多美製「愛國者」攔截飛彈。

澤倫斯基明言，「當川普選擇站在另一邊，而非我們這邊，真令人很痛心；我認為，他的幕僚顧問走錯方向。我不知道是誰將他推向錯的立場，這不是歷史正確一方」。

澤倫斯基指控烏克蘭「盟友」未預警近兩天俄國發動的一連串猛攻，完全不合理。他還指控俄國錯失降低烏俄緊張的機會，且俄國從未如此明目張膽地顯露對美國的不尊重。

澤倫斯基15日在社媒寫道，這場戰爭，「需要合作夥伴對我們坦承，重要的是所有美國人都別站在侵略者那邊」。