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自爆斬首行動太過火 川普：伊朗沒人想當家 承諾不再攻擊領導人

編譯周辰陽／綜合報導
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川普總統14日在亞利桑納州出席造勢活動。(美聯社)
川普總統14日在亞利桑納州出席造勢活動。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普表示，美軍襲擊伊朗領導階層後，德黑蘭要求他承諾不再攻擊領導人；他也承認行動可能太過火，並痛斥洩露空襲資訊者。

川普總統14日在亞利桑納州一場造勢集會上表示，美軍在「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)期間襲擊伊朗領導階層後，德黑蘭要求他承諾不再將伊朗領導人列為攻擊目標。

福斯新聞報導，川普表示：「我們不需要任何人在伊朗問題上提供幫助。」他強調，美軍在伊朗「做得非常成功」，伊朗的軍隊、雷達、防空系統及領導人都已不復存在，但他也坦言：「其中一個問題是，我可能做得太過火了，現在不知道到底該跟誰打交道。」

川普說：「他們的第一層領導人沒了，選出第二層，第二層領導人也沒了。他們又選出第三層，其中一半也沒了。他們要我承諾不再除掉更多人，而我答應了。我向他們做了承諾。」

他接著表示：「但沒有人想當伊朗伊斯蘭共和國的總統。我們一直有在交談，也聽得到他們的聲音。誰想當伊朗總統？請舉手。不，我不想當。所以我可能真的做得有點太過火了。我很抱歉，因為我已經不知道我們到底是在跟誰打交道了，但這種情況很快就會結束。」

川普還痛批一名涉嫌洩密的人士，指控此人在美軍預定空襲伊朗前，洩露轟炸機的起飛與抵達時間。他表示，美軍當時派出「漂亮的B-2」匿蹤轟炸機，伊朗雖然等著轟炸機到來，卻始終未能發現。他說：「轟炸機凌晨1時飛越上空，而你知道，有人洩密了，某個卑鄙的混蛋。」

川普表示，洩密者「應該進監獄」，並說：「他們洩露了我們將在12時07分從密蘇里州出發的消息。」

川普說，相關資訊登上紐約時報與CNN，「他們洩露了我們出發及抵達的時間」。他隨後致電參謀首長聯席會議主席凱恩(Dan Caine)，凱恩向他保證，即使發生洩密事件，軍方仍能執行任務。

川普透露，他當時決定取消行動，空襲則在兩天後進行。他說：「現在我們可以執行突襲了。就讓我們在完全相同的時間出發，那是他們唯一沒料到我們會採用的時間。我們使用了完全相同的時間，但他們洩密了。依我看，洩密者應該被槍斃。」

精華 FAQ

  • 他說美軍在「史詩怒火行動」中成功打擊伊朗軍隊、雷達、防空系統與領導人，並指伊朗多層領導班底都遭重創，讓美方難以判斷該與誰對話。

  • 川普表示，德黑蘭要求他承諾不要再把伊朗領導人列為攻擊目標；他說自己已答應這項承諾，並認為沒有人想當伊朗伊斯蘭共和國的總統。

  • 他指控有人在空襲前洩露B-2轟炸機起飛與抵達時間，讓相關資訊登上媒體；川普稱此人應該坐牢，甚至說依他看來洩密者應被槍斃。

亞利桑納州 川普 伊朗

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