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烏克蘭愛國者飛彈僅剩約2枚 美伊戰爭耗庫存 川普援助態度反覆

編譯周辰陽／即時報導
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烏克蘭軍人在境內一處未公開地點的愛國者防空系統發射裝置旁行走，攝於2024年8月...
烏克蘭軍人在境內一處未公開地點的愛國者防空系統發射裝置旁行走，攝於2024年8月4日。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

烏克蘭愛國者飛彈庫存幾近用罄，美國又因中東戰事消耗大量攔截彈，導致援烏供應不穩，川普政府對是否持續援助也態度反覆。

烏克蘭的愛國者防空攔截飛彈已接近耗盡，使烏國民眾更容易受到俄羅斯持續攻擊的威脅，也讓基輔開始質疑川普政府是否已經背棄烏克蘭。

愛國者飛彈系統是全球需求最高的防空系統之一，但由於烏克蘭和中東大量使用，攔截飛彈庫存已嚴重消耗。CNN率先報導，烏克蘭已耗盡愛國者飛彈。一名烏克蘭官員向華盛頓郵報透露：「截至10月7日，只剩下10枚飛彈；這些飛彈已在攻擊期間用完，目前僅剩約2枚。」

另一名知情人士表示，愛國者攔截飛彈對擊落來襲的俄羅斯彈道飛彈至關重要，但烏克蘭已耗盡這種先進武器。烏方官員則指出：「情勢極度緊張。無辜平民每天都在死亡。」

美國透過「烏克蘭優先需求清單」（Prioritized Ukraine Requirements List，PURL）計畫向烏克蘭提供武器，由歐洲國家出資向美國採購後送往基輔。但華盛頓郵報先前報導，川普政府曾考慮將部分援助轉往中東，以因應美國在對伊朗戰爭中的武器短缺問題。

一名北約資深官員15日表示，PURL仍在運作，「愛國者攔截飛彈等防空彈藥持續運送」。不過，烏方官員質疑援助供應不穩定，表示：「自5月以來，供應一直不規律，而現在沒有人能夠確定或保證，援助物資是否真的會送達。」

華盛頓郵報指出，每套愛國者飛彈系統成本約10億美元，包括發射系統和地面雷達，每枚攔截飛彈則可能超過400萬美元。光是在美伊戰爭第一個月，美國就發射超過1000枚愛國者及終端高空防衛系統（THAAD，薩德）飛彈，以保護部隊。

烏克蘭與中東兩場戰事持續消耗大量攔截飛彈，使美國及全球庫存降至危急水準。美國因美伊戰爭造成的庫存壓力，從太平洋地區調走愛國者系統，加強中東防禦，並延後先前承諾對盟友進行的軍售。川普政府已將加快採購及生產新型愛國者攔截飛彈列為優先事項，但生產一枚新飛彈可能需要長達36個月。

美國總統川普數月來對是否向烏克蘭提供更多愛國者飛彈立場反覆，今年夏天一度考慮允許烏克蘭自行製造攔截飛彈，但隨後改變立場，並因和平談判遲無進展而感到不滿，威脅撤回援助。川普最近宣布放寬對俄羅斯柴油燃料銷售的制裁，也引發兩黨不滿。

精華 FAQ

  • 報導指出，烏克蘭在10月7日時只剩10枚，且在後續攻擊中已用完，目前庫存僅約2枚，等於防空攔截能力幾乎枯竭。

  • 主因是烏克蘭與中東同時大量消耗攔截飛彈，尤其美伊戰爭第一個月美軍就發射超過1000枚THAAD與愛國者飛彈，庫存快速下降。

  • 川普對是否增援烏克蘭立場反覆，曾考慮讓烏方自製攔截彈，之後又因和平談判無進展而威脅撤回援助，令基輔更加不安。

烏克蘭 川普 俄羅斯

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