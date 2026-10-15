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美擬用炸彈之母再轟伊 CNN：盤算打完後 川普宣布勝利撤軍

編譯周辰陽／即時報導
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美國空軍GBU-43/B大型空爆炸彈（MOAB）在佛州埃格林空軍基地測試期間，由...
美國空軍GBU-43/B大型空爆炸彈（MOAB）在佛州埃格林空軍基地測試期間，由MC-130E特種作戰運輸機成功投放。資料照片。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

CNN指出，川普面臨結束美伊衝突與期中選舉壓力，美軍已規劃追加打擊伊朗，可能動用MOAB攻擊能源與核設施，但其戰略效果仍受質疑。

美國總統川普正面臨結束美伊戰爭的壓力，共和黨也擔憂在即將到來的期中選舉中遭到選民反彈。CNN 14日獨家報導，多名知情美國官員透露，美軍已制定新的伊朗打擊計畫，若川普下令在期中選舉前或選後恢復軍事行動，可能動用所謂的「炸彈之母」，攻擊伊朗能源基礎設施與核設施。

川普雖公開宣布不會在期中選舉前採取新行動，但數名顧問私下表示，尚不確定這項表態是否會改變。多名消息人士表示，GBU-43/B大型空爆炸彈（Massive Ordnance Air Blast Bomb，MOAB）是美軍威力最大的非核炸彈，若首次用於對伊朗作戰，將使衝突顯著升級。不過，外界質疑這款炸彈能否實現川普宣示的戰略目標，或改變戰局。

一名消息人士表示，川普已命令軍方制定對伊朗的追加打擊方案，目標包括「大量能源基礎設施」，並可能動用MOAB。這名人士透露，相關規劃使用的措辭是，攻擊將在「美軍在中央司令部責任區內後撤之前」發動，顯示川普政府可能在追加打擊後試圖宣布勝利，隨即迅速撤出所有人員。

川普強調他的目標是確保伊朗永遠無法取得核武，近幾個月來一再威脅攻擊鎬山（Pickaxe Mountain）。美國與以色列認為，伊朗在當地存放部分核計畫組件。另一名消息人士透露，軍方針對鎬山等伊朗核設施的打擊計畫，也明確要求使用MOAB。

據信鎬山的核設施受到多層花崗岩保護，外界因此質疑MOAB能否有效打擊這類深埋地下的目標。消息人士表示，儘管這款GPS導引炸彈能摧毀相當於9個街區的區域，但穿透能力恐不足以摧毀鎬山疑似存在的核設施，以及伊朗其他尚存的核設施。

一名消息人士指出：「MOAB是一種用於資訊作戰的大型武器，非常適合大範圍清除目標，但除此之外用途有限，絕對不是為穿透地下深處目標而設計的彈頭。」

消息人士指出，若動用MOAB，將對爆炸波及區域造成毀滅性破壞，但影響可能主要集中在地表。這款炸彈的巨大爆炸範圍，也極可能引發平民傷亡的疑慮，尤其是用來攻擊鄰近人口稠密地區及非軍事設施的伊朗基礎設施時。

儘管如此，在伊朗政權似乎態度強硬、不願屈從川普外交要求之際，川普仍可能將MOAB作為心理威懾武器。美國官員警告，動用這款炸彈不太可能迫使伊朗屈服，或取得戰略性軍事勝利，但可能讓川普在不恢復全面軍事行動的情況下，多一個改變戰爭現狀的選項。

消息人士補充指出，川普「不幸讓自己陷入幾乎非得採取行動不可的處境。由於缺乏能夠穿透那種深度的彈藥，因此必須考慮心理效果，而MOAB正好適合發揮這種作用。」另一名消息人士則說，軍方已制定一些形同「煙火秀」的打擊方案，目的是即使未能實現川普當初發動戰爭時宣示的目標，也能為他提供退出衝突的途徑。

精華 FAQ

  • 報導稱美軍已擬定追加打擊方案，目標包括伊朗的能源基礎設施與核設施，且不排除動用MOAB。相關規劃還出現先打擊、再迅速撤軍的構想。

  • 因為川普正承受結束戰爭的壓力，共和黨也擔心期中選舉受選民反彈影響。雖然他公開說不會在選前行動，但顧問與消息人士認為，情勢仍可能改變。

  • 因為MOAB主要擅長大範圍地表破壞，穿透深度不足，恐難摧毀像鎬山這類深埋地下、受花崗岩保護的核設施，因此更多被視為心理威懾而非決定性武器。

川普 伊朗 以色列

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