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承認斬首行動做過頭 川普稱答應不再除掉伊朗領導人

承認斬首行動做過頭 川普稱答應不再除掉伊朗領導人

編譯周辰陽／即時報導
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川普14日在亞利桑納州出席造勢活動。（美聯社）
川普14日在亞利桑納州出席造勢活動。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

川普表示，美軍打擊伊朗領導層後，伊朗要求他保證不再繼續除掉高層，他也坦言行動可能過頭，並再度指控空襲前有洩密者外流機密。

美國總統川普14日在亞利桑納州一場造勢集會上表示，美軍在「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）期間襲擊伊朗領導階層後，德黑蘭要求他承諾不再將伊朗領導人列為攻擊目標。

福斯新聞報導，川普表示：「我們不需要任何人在伊朗問題上提供幫助。」他強調，美軍在伊朗「做得非常成功」，伊朗的軍隊、雷達、防空系統及領導人都已不復存在，但他也坦言：「其中一個問題是，我可能做得太過火了，不知道到底該跟誰打交道。」

川普說：「他們的第一層領導人沒了，選出第二層，第二層領導人也沒了。他們又選出第三層，其中一半也沒了。他們要我承諾不再除掉更多人，而我答應了。我向他們做了承諾。」

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他接著表示：「但沒有人想當伊朗伊斯蘭共和國的總統。我們一直有在交談，也聽得到他們的聲音。誰想當伊朗總統？請舉手。不，我不想當。所以我可能真的做得有點太過火了。我很抱歉，因為我已經不知道我們到底是在跟誰打交道了，但這種情況很快就會結束。」

川普還痛批一名涉嫌洩密的人士，指控此人在美軍預定空襲伊朗前，洩露轟炸機的起飛與抵達時間。他表示，美軍當時派出「漂亮的B-2」匿蹤轟炸機，伊朗雖然等著轟炸機到來，卻始終未能發現。他說：「轟炸機凌晨1點飛越上空，而你知道，有人洩密了，某個卑鄙的混蛋。」

川普表示，洩密者「應該進監獄」，並說：「他們洩露了我們將在12點07分從密蘇里州出發的消息。」

川普說，相關資訊登上紐約時報與CNN，「他們洩露了我們出發及抵達的時間」。他隨後致電參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine），凱恩向他保證，即使發生洩密事件，軍方仍能執行任務。

川普透露，他當時決定取消行動，空襲則在2天後進行。他說：「現在我們可以執行突襲了。就讓我們在完全相同的時間出發，那是他們唯一沒料到我們會採用的時間。我們使用了完全相同的時間，但他們洩密了。依我看，洩密者應該被槍斃。」

精華 FAQ

  • 川普稱美軍在「史詩怒火行動」中重創伊朗軍事與領導體系，讓雷達、防空系統及多層領導人接連消失，甚至形容伊朗方面「不復存在」。

  • 川普表示，伊朗要求他承諾不要再把更多伊朗領導人列為攻擊目標，他也說自己已向對方作出這項保證，並認為當時情勢已讓他難以判斷對手是誰。

  • 川普指控有人提前外洩轟炸機起飛與抵達時間，讓相關資訊登上媒體報導，他痛批洩密者卑鄙，主張對方應被關進監獄，甚至說應該被槍斃。

亞利桑納州 川普 伊朗

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