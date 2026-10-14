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川普以國家稱索馬利蘭 數百民眾首都集會慶祝

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圖為索馬利蘭民眾9月23日在紐約第81屆聯合國大會期間舉行示威活動，要求國際社會...
圖為索馬利蘭民眾9月23日在紐約第81屆聯合國大會期間舉行示威活動，要求國際社會承認索馬利蘭。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普稱索馬利蘭是與索馬利亞「完全不同的國家」後，首都哈爾格薩民眾上街慶祝，並期待美國進一步承認索馬利蘭。

川普總統日前稱索馬利蘭與索馬利亞不同，是一個「完全不同的國家」，數百名索馬利蘭民眾今天在首都廣場集會慶祝，他們歡迎川普的說法，也認為美國將承認索馬利蘭。

法新社報導，索馬利蘭（Somaliland）是索馬利亞（Somalia）一個分離地區，實行自治，外界普遍認為它比索馬利亞其它地區更穩定且民主，儘管迄今為止，索馬利蘭只得到以色列承認。

然而，川普12日在俄亥俄州的一次集會上表示，索馬利蘭與索馬利亞「完全不同」。

索馬利蘭歡迎川普的說法，13日於社群平台X發文指出，這「凸顯索馬利蘭獨特的身分認同與獨立的政治現實」，索馬利蘭將繼續「堅定不移地尋求國際承認」。

在索馬利蘭首都哈爾格薩（Hargeisa）慶祝的哈希（Ali Hashi）說，「川普的說法代表美國開始承認索馬利蘭」。

社群分享的影片與照片顯示，數百民眾高呼「索馬利蘭勝利！」和「美國萬歲！」，他們揮舞著美國與索馬利蘭國旗，其中一些印有川普頭像。

同樣也在慶祝的阿布德拉曼（Ilhaan Abdirahman）稱此為「重大進展」，並表示這可能意味著「美國將正式承認索馬利蘭」。

阿布德拉曼表示，「我們理應得到承認，因為我們在各方面都與索馬利亞截然不同。」

川普在演講中一度建議索馬利蘭更名，大學生雅新（Mohamed Yasin）並非完全贊同，但仍歡迎川普的演講。

「感覺索馬利蘭已獲承認。這值得慶祝，對我們來說也是一場重大勝利」。

索馬利蘭位於亞丁灣，地理位置優越，擁有自己的貨幣、護照和軍隊，但一直難獲國際承認。

人們曾希望其他國家，包括美國、阿拉伯聯合大公國與衣索比亞，能效法以色列承認索馬利蘭，但這項願望並未實現。

索馬利蘭具有重要戰略價值，是亞丁灣沿岸重要的軍事和貿易樞紐，毗鄰葉門，也是動盪地區的民主避風港。

不過分離主義仍備受爭議，非洲聯盟和其他夥伴國強烈反對，他們擔心這會鼓勵其他地區的分離運動。

索馬利亞方面尚未對此發表評論。

精華 FAQ

  • 因為川普公開將索馬利蘭視為與索馬利亞不同的「國家」，當地民眾解讀為美國可能開始承認索馬利蘭，因此視為重大突破並上街慶祝。

  • 索馬利蘭是索馬利亞的分離地區，實行自治，擁有自己的貨幣、護照和軍隊，但至今幾乎未獲國際承認，只有以色列承認過。

  • 因索馬利蘭位居亞丁灣要衝，具戰略與貿易價值，但非洲聯盟及夥伴國擔心承認它會鼓勵其他地區仿效分離，因而持續反對。

俄亥俄州 川普 以色列

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