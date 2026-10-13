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川普稱美持續和烏克蘭分享情報 為俄羅斯柴油協議辯護

中央社／華盛頓13日專電
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美國柴油價格居高不下。(路透)
美國柴油價格居高不下。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普強調美國仍向烏克蘭分享情報並協助停戰，同時為與俄羅斯達成柴油供應協議辯護，稱此舉是為因應全球市場需求。

傳言美國要求烏克蘭停止攻擊俄羅斯煉油廠，並威脅將切斷情報共享，美國總統川普今天表示，華府正在協助烏克蘭並分享相關情報，美國正和俄、烏雙方努力，為戰爭劃下句點。川普還說，他和俄羅斯達成的柴油協議是為因應全球市場需求。

川普（Donald Trump）在白宮接受媒體聯訪被問及美國是否停止和烏克蘭分享情報時表示，美國正在幫助烏克蘭，正在分享相關情報，「我們希望這場戰爭結束」，正和烏克蘭、俄羅斯共同努力，設法讓俄烏戰爭劃下句點。

俄烏戰爭已持續超過4年半。川普表示，俄、烏雙方都希望結束這場戰爭，只是不知道該如何達成，「我們會讓他們達成目標」。

川普上週宣布，他與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）討論，雙方同意俄羅斯將立即向美國與全球市場供應超過30萬公噸的柴油。俄羅斯還將在11月再供應50萬公噸，並在「之後立即」追加100萬公噸。

川普今天表示，那項柴油協議不是為了釋出柴油給美國，而是釋出到全球市場，以因應全球需求。全球市場飽受高油價之苦，「當你摧毀了柴油煉油廠，那不是什麼好事」。

在川普宣布已與莫斯科達成柴油協議之際，「金融時報」（Financial Times）日前報導，美國加大對烏克蘭的施壓，要求烏方停止攻擊俄國煉油廠，並揚言切斷情報共享。

這項柴油協議引發美國共和黨、民主黨國會議員批評，似乎違反美國因俄羅斯入侵烏克蘭而對俄國能源進口所實施的限制。

外媒報導，自美國與以色列2月底對伊朗發動戰爭以來，柴油價格已飆漲逾60%。油價居高不下，也讓川普所屬的共和黨能否在11月3日期中選舉中維持國會微弱多數增添變數。

川普近期將柴油價格大漲歸咎於烏克蘭空襲俄羅斯煉油廠，並稱這項協議使油價下跌。然而，分析師認為，協議可能仍不足以讓柴油價格維持在低檔。

精華 FAQ

  • 川普表示，美國沒有停止協助烏克蘭，仍在分享相關情報，並強調華府正與烏克蘭及俄羅斯雙方共同努力，希望讓俄烏戰爭盡快結束。

  • 川普說，他與普亭達成的協議包括俄羅斯立即向美國與全球市場供應超過30萬公噸柴油，11月再供應50萬公噸，之後再追加100萬公噸。

  • 部分美國共和黨與民主黨議員批評，認為協議可能違反美國因俄羅斯入侵烏克蘭而對俄國能源進口採取的限制，也擔心影響對俄施壓效果。

烏克蘭 俄羅斯 川普

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