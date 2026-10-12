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美烏密會內幕曝 川普拿柴油協議向俄示好 但普亭不領情

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普（右）與俄羅斯總統普亭（左）去年8月在阿拉斯加舉行峰會。（路透）
美國總統川普（右）與俄羅斯總統普亭（左）去年8月在阿拉斯加舉行峰會。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美烏密會曝光川普以柴油協議向俄示好，盼促使普亭回到談判桌，但俄方仍要求取得頓巴斯剩餘領土，烏方則僅願以現有戰線凍結衝突。

路透引述三名消息人士透露，美國總統川普的特使9日曾向烏克蘭官員坦言，俄羅斯總統普亭尚未準備結束戰爭，美方解除俄羅斯柴油出口制裁是希望軟化莫斯科立場，釋出川普願意與俄方合作的訊號，為重啟談判鋪路。

不過，一名與克里姆林宮關係密切的人士透露，普亭只有在取得頓巴斯地區剩餘11%的領土，並能向國內宣稱取得勝利後，才願意重返談判桌。但烏克蘭先前已明確拒絕再向俄羅斯割讓領土，僅表示願意以現有戰線為基礎凍結衝突，作為達成和平協議的可能途徑。

川普9日宣布與普亭達成柴油協議，並於11日片面宣布俄烏達成能源停火。不過，俄軍12日仍攻擊烏克蘭境內能源設施，克里姆林宮發言人培斯科夫也拒絕澤倫斯基提議的全面停火60天。

一名與克里姆林宮關係密切的人士表示，柴油協議「是讓俄羅斯重返談判的一種方式」。美方消息人士指，這項協議只是促使俄烏重返談判的一環。

美烏上周在美國邁阿密密會，會議持續數小時，美方特使之一的庫許納在會中表示，川普已多次要求烏克蘭停止攻擊俄羅斯煉油廠，希望藉此向莫斯科展現善意。

一名消息人士解釋，美方的盤算是，未來可以對俄羅斯說：「你看，烏克蘭已經停止攻擊，我們也給了你們這項協議，現在輪到你們有所行動了。」

不過，烏方官員對美方作法抱持懷疑，認為華府正試圖透過商業協議安撫俄羅斯。事實上，川普政府先前也曾提出放寬制裁、礦產交易等誘因，試圖促使普亭重返談判桌，但始終未能實質改變俄方的核心要求，也未能說服莫斯科接受全面停火。

另一方面，消息人士稱，庫許納與威科夫在會中強調美國為烏克蘭提供的軍事及情報支援，但並未以中斷支援施壓烏克蘭停止攻擊俄羅斯煉油廠。

那場會議也有歐洲官員出席，世界銀行代表也透過視訊參與，討論內容涵蓋烏克蘭安全保障、戰後重建資金，以及基輔有必要正式制定國內投資計畫等議題。

會後，烏方最終未正式同意任何事項，但表明只要俄羅斯也同意停止攻擊能源設施，便願意接受能源停火。

精華 FAQ

  • 路透引述消息人士指出，美方希望藉解除柴油制裁釋出合作訊號，軟化莫斯科立場，並作為促使俄烏重返談判桌的談判籌碼之一。

  • 與克里姆林宮關係密切的人士稱，普亭要先拿到頓巴斯剩餘11%的領土，並能向國內宣稱勝利，才可能重返談判桌，顯示俄方立場仍強硬。

  • 會議未達成正式協議，但烏方表示，若俄羅斯也停止攻擊能源設施，願意接受能源停火；同時對美方以商業協議安撫俄羅斯保持懷疑。

普亭 川普 俄羅斯

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