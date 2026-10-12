川普稱亞洲行可能見金正恩 兩國峰會外交再現契機
川普稱亞洲行期間不排除與金正恩會面，為美朝重啟峰會外交帶來新契機，但過去3次會談未能促成北韓去核化突破。
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川普稱亞洲行期間不排除與金正恩會面，為美朝重啟峰會外交帶來新契機，但過去3次會談未能促成北韓去核化突破。
美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他在即將展開的亞洲行期間，可能會與北韓領導人金正恩會面，美國與北韓重啟峰會外交的可能性隨之升高。
韓聯社報導，白宮一名記者詢問川普，是否計劃在此行期間與金正恩會面。川普回答：「有可能。」接著說：「那會很令人期待，不是嗎？而且我跟他處得來。」
川普今年8月下旬也曾被問及，與金正恩會面的目的是否仍是推動北韓去核化。他當時不願回應，只重申與金正恩關係良好，並強調金正恩不喜歡前美國總統歐巴馬（Barack Obama）和拜登（Joe Biden），「但他喜歡我」。
川普首個總統任期內，曾於新加坡、越南河內及朝鮮半島非軍事區3度與金正恩會晤，成為當時全球焦點。他試圖達成朝鮮半島無核化協議，也曾形容雙方「墜入愛河」。然而美方希望平壤停止發展核武，會談卻未取得實質進展。
當被問及是否計劃在亞洲行期間與金正恩會面時，川普直接回答「有可能」，並表示那會很令人期待，還提到自己跟金正恩處得來。 這代表美國與北韓重啟峰會外交的可能性升高，也讓外界重新關注雙方是否能再度對話，尤其是在去核化議題上是否會出現新進展。 川普在首個任期內曾於新加坡、河內與朝鮮半島非軍事區3度會晤金正恩，雖曾營造良好互動氛圍，但美方要求北韓停止核武發展，最終未取得實質成果。
精華 FAQ
當被問及是否計劃在亞洲行期間與金正恩會面時，川普直接回答「有可能」，並表示那會很令人期待，還提到自己跟金正恩處得來。
這代表美國與北韓重啟峰會外交的可能性升高，也讓外界重新關注雙方是否能再度對話，尤其是在去核化議題上是否會出現新進展。
川普在首個任期內曾於新加坡、河內與朝鮮半島非軍事區3度會晤金正恩，雖曾營造良好互動氛圍，但美方要求北韓停止核武發展，最終未取得實質成果。
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