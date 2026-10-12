川普稱亞洲行可能見金正恩 兩國峰會外交再現契機

2019年時任的美國總統川普（左）與北韓領導人金正恩（右）6月30日在板門店兩韓非軍事區會面。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普稱亞洲行期間不排除與金正恩會面，為美朝重啟峰會外交帶來新契機，但過去3次會談未能促成北韓去核化突破。

美國總統川普 （Donald Trump）今天表示，他在即將展開的亞洲行期間，可能會與北韓 領導人金正恩 會面，美國與北韓重啟峰會外交的可能性隨之升高。

韓聯社報導，白宮一名記者詢問川普，是否計劃在此行期間與金正恩會面。川普回答：「有可能。」接著說：「那會很令人期待，不是嗎？而且我跟他處得來。」

川普今年8月下旬也曾被問及，與金正恩會面的目的是否仍是推動北韓去核化。他當時不願回應，只重申與金正恩關係良好，並強調金正恩不喜歡前美國總統歐巴馬（Barack Obama）和拜登（Joe Biden），「但他喜歡我」。

川普首個總統任期內，曾於新加坡、越南河內及朝鮮半島非軍事區3度與金正恩會晤，成為當時全球焦點。他試圖達成朝鮮半島無核化協議，也曾形容雙方「墜入愛河」。然而美方希望平壤停止發展核武，會談卻未取得實質進展。