「像病急亂投醫」跨黨6參議員批美俄柴油協議違法 籲川普放棄採購

兩黨反川的參議員提案，呼籲川普政府放棄採購俄羅斯柴油的計畫。圖為美國柴油價格居高不下，卡車運輸成本大增。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普宣布與普亭達成自俄羅斯進口柴油協議後，引發國會跨黨派強烈反彈，6名參議員警告此舉可能違法並要求政府立刻改弦易轍。

川普 總統與俄羅斯總統普亭達成柴油供應協議引發重大爭議。一個由六名參議員 組成的跨黨派小組11日呼籲川普政府「立即改變方向」，放棄自俄羅斯購買柴油來降低國內油價的計畫。共和黨 參議員提里斯(Thom Tillis)稱這項協議恐涉及違法，不過向來與川普唱反調的共和黨眾議員馬西(Thomas Massie)這一回卻是難得支持川普的計畫。

賓州共和黨聯邦眾議員費茲派翠克(Brian Fitzpatrick)10日更提出跨黨派法案「雷根以實力促進和平法案」(Ronald Reagan Peace Through Strength Act)，試圖阻止川普解除對俄羅斯的制裁。

內布拉斯加州共和黨聯邦眾議員貝肯(Don Bacon)已加入共同提案，他直言川普此舉是「嚴重錯誤」，美俄柴油協議不僅無法有效壓低價格，反而讓美國的敵對國家取得勝利，更無助於共和黨選情，「看起來像是病急亂投醫」。

川普10日在社群媒體上宣布，他與俄羅斯總統普亭一項協議，俄羅斯將立即與持續向美國及全球市場供應柴油。此一協議在國會間造成震撼，引發反對聲浪。11日有四位共和黨參議員和兩位民主黨參議員發布一份共同聲明，抗議這項交易。他們表示，政府未能依法律要求就其決定諮詢國會或提交任何解釋說明。

他們在聲明中寫道：「在俄羅斯繼續殺害烏克蘭平民之際，美國不應向普亭提供經濟生命線。政府必須立即改變方針。國會的立場明確：在俄羅斯結束對烏克蘭的侵略並停止威脅我們的北約盟友之前，美國不應從俄羅斯進口石油。」這六位議員指出，「川普總統允許從俄羅斯進口柴油至美國的決定，直接違反了這項法律。」

簽署該聲明的共和黨參議員包括緬因州的柯林斯(Susan Collins)、阿拉斯加州的穆考斯基(Lisa Murkowski)、北卡羅來納州的提里斯(Thom Tillis)和猶他州的·柯蒂斯(John Curtis)；民主黨則包括新罕布夏州的沙欣(Jeanne Shaheen)和康州的布魯曼索(Richard Bhalment)。