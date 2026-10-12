分析：川普出賣烏克蘭、解除對俄制裁 恐淪普亭肥羊

川普總統壓迫烏克蘭，不可再攻擊俄國煉油廠。圖為川普(右)與烏克蘭總統澤倫斯基(左)去年8月18日在白宮會晤。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普放寬對俄柴油制裁並批評烏克蘭攻擊俄能源設施，外界憂心美國斡旋已偏向商業交易，甚至可能以情報支援作為施壓烏方工具。

紐約時報報導，川普 總統日前才解除對俄羅斯柴油出口制裁，10日又譴責基輔攻擊俄羅斯石油設施給世界惹麻煩，甚至稱烏克蘭 應該換人當總統。然而，川普做出讓步、宣布美俄柴油協議不到幾個小時後，克里姆林宮便宣布，不會立即恢復終結俄烏戰爭的談判。

外界憂心，華府的斡旋重點已從尋求俄烏持久和平，轉向與俄羅斯達成商業交易。大西洋月刊10日警告，川普恐淪為普亭 肥羊，目前華府已停止援助烏克蘭，但仍持續提供關鍵情報。若普亭能藉柴油協議誘使美方切斷情報支援，將重創烏軍作戰能力。基輔郵報10日報導，川普特使威科夫及庫許納已威脅烏方，若繼續攻擊俄羅斯能源設施，美國將停止分享情報。

烏克蘭與歐洲官員9日赴美國邁阿密，準備與庫許納及威科夫商討俄烏和平方案，不料會談前夕，川普卻與普亭長時間通話，隨後宣布柴油協議，令基輔措手不及。烏方10日證實，邁阿密會談已結束，但毫無突破。

川普10日在白宮表示：「我們曾告訴烏克蘭，你們想對俄羅斯做什麼都可以，但不要攻擊煉油廠，因為這會造成全球問題。」他接著批評烏克蘭總統澤倫斯基「想給全世界製造麻煩」，並直言：「我認為烏克蘭是時候換一位新總統了。」他還說：「澤倫斯基原本有很多次、非常多次機會可以結束這場戰爭，但他選擇不這麼做。」

大西洋月刊指出，美國本身就是全球最大柴油生產及出口國之一，每天生產約520萬桶柴油，國內消耗量僅370萬桶。川普向俄羅斯採購的225萬桶柴油，也僅相當於美國16小時的消耗量。由於柴油價格受到全球市場供需影響，這筆交易難以壓低美國柴油價格，卻可能成為普亭的救命稻草。

報導描述，普亭自川普重返白宮以來，便透過價值數十億美元的能源交易，試圖拉攏川普身邊人士，換取川普迫使烏克蘭屈服。然而，俄羅斯能源設施頻遭烏克蘭攻擊，這些交易的價值也受到威脅。

大西洋月刊形容，這項柴油協議是川普迄今對烏克蘭「最令人髮指、最冷酷無情的背叛」，也再次印證美國前眾院議長裴洛西2019年對川普的指控：「在你身上，條條道路都通往普亭。」