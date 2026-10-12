我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雌蟹1隻人民幣5塊 今年大閘蟹價格全面崩盤？

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

分析：川普出賣烏克蘭、解除對俄制裁 恐淪普亭肥羊

編譯盧思綸／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統壓迫烏克蘭，不可再攻擊俄國煉油廠。圖為川普(右)與烏克蘭總統澤倫斯基(左...
川普總統壓迫烏克蘭，不可再攻擊俄國煉油廠。圖為川普(右)與烏克蘭總統澤倫斯基(左)去年8月18日在白宮會晤。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普放寬對俄柴油制裁並批評烏克蘭攻擊俄能源設施，外界憂心美國斡旋已偏向商業交易，甚至可能以情報支援作為施壓烏方工具。

紐約時報報導，川普總統日前才解除對俄羅斯柴油出口制裁，10日又譴責基輔攻擊俄羅斯石油設施給世界惹麻煩，甚至稱烏克蘭應該換人當總統。然而，川普做出讓步、宣布美俄柴油協議不到幾個小時後，克里姆林宮便宣布，不會立即恢復終結俄烏戰爭的談判。

外界憂心，華府的斡旋重點已從尋求俄烏持久和平，轉向與俄羅斯達成商業交易。大西洋月刊10日警告，川普恐淪為普亭肥羊，目前華府已停止援助烏克蘭，但仍持續提供關鍵情報。若普亭能藉柴油協議誘使美方切斷情報支援，將重創烏軍作戰能力。基輔郵報10日報導，川普特使威科夫及庫許納已威脅烏方，若繼續攻擊俄羅斯能源設施，美國將停止分享情報。

烏克蘭與歐洲官員9日赴美國邁阿密，準備與庫許納及威科夫商討俄烏和平方案，不料會談前夕，川普卻與普亭長時間通話，隨後宣布柴油協議，令基輔措手不及。烏方10日證實，邁阿密會談已結束，但毫無突破。

川普10日在白宮表示：「我們曾告訴烏克蘭，你們想對俄羅斯做什麼都可以，但不要攻擊煉油廠，因為這會造成全球問題。」他接著批評烏克蘭總統澤倫斯基「想給全世界製造麻煩」，並直言：「我認為烏克蘭是時候換一位新總統了。」他還說：「澤倫斯基原本有很多次、非常多次機會可以結束這場戰爭，但他選擇不這麼做。」

大西洋月刊指出，美國本身就是全球最大柴油生產及出口國之一，每天生產約520萬桶柴油，國內消耗量僅370萬桶。川普向俄羅斯採購的225萬桶柴油，也僅相當於美國16小時的消耗量。由於柴油價格受到全球市場供需影響，這筆交易難以壓低美國柴油價格，卻可能成為普亭的救命稻草。

報導描述，普亭自川普重返白宮以來，便透過價值數十億美元的能源交易，試圖拉攏川普身邊人士，換取川普迫使烏克蘭屈服。然而，俄羅斯能源設施頻遭烏克蘭攻擊，這些交易的價值也受到威脅。

大西洋月刊形容，這項柴油協議是川普迄今對烏克蘭「最令人髮指、最冷酷無情的背叛」，也再次印證美國前眾院議長裴洛西2019年對川普的指控：「在你身上，條條道路都通往普亭。」

精華 FAQ

  • 他宣布讓步後不久，克里姆林宮便表示不會立即恢復終結俄烏戰爭的談判，顯示柴油協議並未換來實質進展，反而讓外界更擔心美方斡旋失去和平目標。

  • 因為美國本就是全球最大柴油生產與出口國之一，這筆向俄羅斯採購的數量相對有限，難以壓低美國油價，卻可能被俄方包裝成政治與經濟上的重大讓步。

  • 基輔郵報指出，川普特使威科夫與庫許納曾警告烏方，若持續攻擊俄羅斯能源設施，美國可能停止分享情報；若真發生，將直接削弱烏軍作戰與防衛能力。

普亭 烏克蘭 川普

上一則

民主黨靠「將一切歸咎川普」打選戰 政策綱領避談民生

下一則

反擊川普 澤倫斯基：若俄羅斯同意停火60天 就辦全國大選

延伸閱讀

美俄柴油協議內幕曝光 美官員：烏6度無視停炸俄煉油廠要求 惹惱川普

美俄柴油協議內幕曝光 美官員：烏6度無視停炸俄煉油廠要求 惹惱川普
川普要求烏克蘭換總統 施壓停止襲擊俄國煉油廠

川普要求烏克蘭換總統 施壓停止襲擊俄國煉油廠
川普宣布美俄柴油協議 澤倫斯基怒批不誠實：送普亭生日禮物

川普宣布美俄柴油協議 澤倫斯基怒批不誠實：送普亭生日禮物
川普宣布俄烏能源停火是烏龍？俄軍照轟烏國 白宮解釋了

川普宣布俄烏能源停火是烏龍？俄軍照轟烏國 白宮解釋了

熱門新聞

台灣2019年向美國採購66架全新F-16V Block 70戰機，首批2架已於2日飛抵台灣。(路透)

北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？

2026-10-06 19:47
美國空軍一架F-35戰機2023年2月14日在印度班加羅爾耶拉漢卡空軍基地舉行的印度航空展第二天進行特技飛行。（美聯社）

美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵

2026-10-07 21:50
財長貝森特(右)表示在日前的會談中，中方同意美方提議雙方設立有關人工智慧的緊急通訊系統。圖左為與貝森特9月20日在紐約會商的中國副總理何立峰。(路透)

貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙

2026-10-04 13:45
美國總統川普（右）8日在華府美國和平研究所，向輝達執行長黃仁勳頒發國家科學獎章。（美聯社）

才批雇太多外國人 川普頒國家獎章給科技巨頭 黃仁勳：我曾是移民…

2026-10-08 21:19
美國聯邦調查局4日在洛杉磯機場逮捕34歲美籍華裔加州房仲張婉瑩（右圖），指控她未依法登記卻充當外國政府代理人，接受疑似中國官員（左圖左，臉部遭塗黑者）指示，在西雅圖跟監賴總統長子一家。（截圖自FBI訴狀、@USAttyEssayli在X的照片）

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

2026-10-05 03:39
美籍華裔女房仲張婉瑩（左圖）涉嫌受中國政府指示，在美國監視賴清德總統長子賴廷與一家，4日聯邦調查局探員逮捕（右圖）。（截圖自@Wanying Zhang在Instagram的照片）

跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友

2026-10-08 09:08

超人氣

更多 >
華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓
帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例

帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例
加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金

加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金
廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相

廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相
「還珠格格」爾康走紅 56歲周杰曝現狀：每天只吃1頓飯

「還珠格格」爾康走紅 56歲周杰曝現狀：每天只吃1頓飯