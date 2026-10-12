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反擊川普 澤倫斯基：若俄羅斯同意停火60天 就辦全國大選

編譯彭馨儀／綜合報導
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烏克蘭總統澤倫斯基稱，若俄方願停火60天，他將舉行全國大選。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基稱，若俄方願停火60天，他將舉行全國大選。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

面對川普要求烏克蘭改選的施壓，澤倫斯基表示領導人應由人民決定，並提出俄羅斯若先停火60天，烏克蘭就會籌辦全國大選。

川普日前在白宮喊話指出，「是時候讓烏克蘭選出新總統了」。對此，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)接受「美國廣播公司」(ABC)節目「本周」(This Week)專訪時反擊，「恕我對川普總統直言，選擇哪一位領導人，應由我們的社會、我們的人民決定。」

不過他也拋出具體條件，強調若俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)同意全面停火60天，烏克蘭將立刻籌畫全國大選。

路透報導，美烏兩國領導人的公開爭執，源於川普日前在白宮受訪時，對澤倫斯基表達強烈不滿，批評其無法與俄方達成和平協議，甚至直言，「我建議他們應該舉行大選。」

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，澤倫斯基在節目中向主持人卡爾(Jonathan Karl)回應川普與馬斯克(Elon Musk)的逼宮。馬斯克先前在X平台上砲轟澤倫斯基「做得太過分」。

雖然烏克蘭目前處於戒嚴法(Martial Law)狀態下，依法不必舉辦大選，但他指出，自己深知普亭一直非常想換掉烏克蘭總統，若川普真的希望透過大選產生新政府，烏克蘭願意配合，但前提是必須獲得戰術冷靜期與投票安全保障。

澤倫斯基透露，他已正式向川普與副總統范斯的團隊傳達，如果美方真的希望烏克蘭舉行選舉，那麼「請轉告普亭，給我們兩個月時間、也就是60天的全面停火，我們就會籌辦大選。當然，我們隨時準備好接受烏克蘭人民的任何選擇。」

針對川普與馬斯克指責他拖延戰事並導致全球能源價格飆漲，澤倫斯基在專訪中直言，這些人用此類言論攻擊烏克蘭，是因為他們「找不到阻止普亭的鑰匙」。他強調，全球油價上漲的主因是中東(Middle East)局勢與荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)封鎖，全世界都很清楚物價波動的根本原因在於俄羅斯的侵略，而非烏克蘭。

面對這場爆發近五年的殘酷戰爭，以及日益緊張的美烏關係，澤倫斯基重申，烏克蘭人會繼續保衛自己的家園與獨立，因為「真理站在我們這一邊」。

精華 FAQ

  • 他反擊表示，誰能領導烏克蘭應由烏克蘭社會與人民決定，不是外國領袖可以直接指定，顯示他對主權與民意的強烈立場。

  • 他表示，只要俄羅斯總統普亭同意全面停火60天，烏克蘭就會立刻開始籌辦大選；但前提還包括安全保障與戰術冷靜期。

  • 他說這些人攻擊烏克蘭，是因為找不到阻止普亭的辦法；他並指出油價上漲主因在中東局勢與俄羅斯侵略，而非烏克蘭。

俄羅斯 澤倫斯基 川普

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