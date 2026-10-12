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美國召駐印太多國大使 在日緊急密商

編譯中心╱綜合報導
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美國務院7日召集駐日本、韓國、中國等亞洲主要國家大使在東京緊急會面，美軍印太司令...
美國務院7日召集駐日本、韓國、中國等亞洲主要國家大使在東京緊急會面，美軍印太司令部司令及駐日美軍司令及AIT台北辦事處長谷立言(左)也出席。(取自韓國外交部網)

AI摘要

文章摘要整理：

美國國務院在東京召集駐亞洲多國大使與軍方高層密商，外界認為此舉與川普訪中、可能會晤金正恩及對中與印太安全布局有關。

美國務院7日召集駐日本、韓國、中國等亞洲主要國家大使在東京緊急會面，美軍印太司令部司令及駐日美軍司令也出席。中央社11日引用韓國媒體分析報導，川普總統即將赴中開會，外界盛傳他可能與北韓領導人金正恩會談，這場會議可能涉及美國對中戰略、北韓問題及印太區域安全合作。

韓國「朝鮮日報」報導，根據多名外交消息人士透露，這場會議由美國國務院在駐日美國大使館召開，與會者包括美國駐韓大使朴銀珠(Michelle Steel)、駐日大使格拉斯(George Glass)、駐中國大使龐德偉(David Perdue)，以及駐菲律賓、泰國、澳洲、紐西蘭、越南等國的美國大使。

此外，去年曾代理美國駐韓大使的美國東協事務大使凱文．金(Kevin Kim)，以及美國在台協會(AIT)台北辦事處處長谷立言也出席會議。

美國國務院方面則由顧問哈勒(Daniel Holler)及國務院政治事務次卿胡克爾(Allison Hooker)出席，向與會者說明川普及國務卿魯比歐近期的亞洲政策。值得注意的是，美軍印太司令部司令帕帕羅(Samuel Paparo)及駐日美軍司令約斯特(Stephen Jost)也參與會議。

由於印太司令部負責統籌美軍在印太地區的軍事行動，外界認為，這次會議討論範圍可能不僅限於外交政策，也涉及區域安全局勢及軍事應對措施。

韓媒報導指出，川普預計配合11月在中國深圳舉行的亞太經濟合作會議(APEC)領袖峰會訪問中國，美方在此之前召集亞洲主要駐外使節，可能是為了全面檢視對中政策及區域盟友合作。

隨著川普可能與金正恩舉行領袖會談，韓美是否會事先協調，也成為外界關注焦點。這次美國駐韓大使朴銀珠，以及去年曾代理駐韓大使的凱文．金同時出席會議，因此引發會中可能深入討論韓美關係的揣測。

會議隔天，美國國務院高層官員與10名駐亞洲美國大使8日共同拜會日本外相茂木敏充。 

報導稱，部分人士指出，美國國務院高層官員及10名駐亞洲大使造訪日本外務省，並強調日美同盟的重要性，與近期衝突不斷的韓美關係形成對比。也有觀點認為，美國選擇在東京舉行涉及亞洲政策的重要會議，顯示華府重視日本的地位。 

精華 FAQ

  • 會議由美國國務院在駐日美國大使館召開，參與者包括駐韓、駐日、駐中及多國亞洲大使，另有AIT台北辦事處處長、國務院高層與印太司令部及駐日美軍司令出席。

  • 因為美軍印太司令部司令帕帕羅與駐日美軍司令也到場，顯示討論可能涵蓋區域軍事應對、印太安全局勢與盟友協作，而不僅是一般外交政策說明。

  • 韓媒解讀，川普可能配合APEC訪中，且不排除與金正恩會談，因此美方先在東京集結亞洲大使，應是為了事前統整對中政策、北韓議題與盟友協調。

北韓 金正恩 龐德偉

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