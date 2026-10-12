川普才稱俄烏達成能源停火 俄又轟炸烏電廠

川普剛宣布俄烏能源停火，俄羅斯就轟炸烏克蘭東北部戰略要地哈爾科夫，圖為空襲過後，街上一片焦土。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普稱俄烏已達成能源停火並即刻生效，但未交代細節；澤倫斯基樂見其成卻感意外，且俄軍隨後又攻擊哈爾科夫發電廠。

俄烏戰爭已經持續四年半，川普 總統11日突宣布雙方已達成「能源停火」(energy ceasefire)協議，但並未說明具體細節；烏克蘭 總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)表示對這項宣布感到措手不及，但仍樂見其成。不過就在川普宣布這項消息後不久，俄羅斯 又攻擊了烏克蘭東部城市哈爾科夫(Kharkiv)的一座發電廠。

俄烏戰爭開打以來，雙方用飛彈及無人機攻擊敵方目標。圖為烏克蘭哈爾科夫遭俄軍擊中，爆炸起火。(路透)

美聯社報導，川普9月14日就曾發文聲稱烏俄兩國已同意「互不攻擊」對方的能源基礎設施，但同樣未說明其他細節。澤倫斯基當時表示如果俄羅斯停止攻擊，烏克蘭也準備遵守，但該提議最終不了了之。川普11日又簡短發文稱雙方已達成「能源停火」且即刻生效，「別壞了這個協議！」

澤倫斯基辦公室一位消息人士告訴美國廣播公司新聞網(ABC News)，澤倫斯基對川普的聲明感到意外，他也是直接從社群媒體上得知此事的。不過澤倫斯基表示如果俄羅斯同意，烏克蘭準備立即接受這項聲明。

川普發表聲明前不久，澤倫斯基在ABC News節目上表示，烏克蘭希望立即實現「能源停火」，將停止攻擊俄羅斯煉油廠，前提是俄方也停止襲擊烏克蘭的電力基礎設施。他也請川普向克里姆林宮施壓，促使其同意這項提議，「我們請求川普總統向他們發出信號，不要攻擊烏克蘭的能源基礎設施。」

澤倫斯基說烏克蘭已提出了許多緩和局勢的措施，但俄羅斯總統普亭回絕所有提議，「烏克蘭渴望和平。問題是，俄羅斯是否也渴望和平。」莫斯科尚未對此回應，澤倫斯基表示雖然烏克蘭歡迎川普的聲明，認為這是所有人的好消息，但俄羅斯仍在襲擊基輔和哈爾科夫的能源基礎設施。

他在晚間演講中說：「不幸的是，今天一整天烏克蘭的天空都充斥著俄羅斯的無人機。他們還發動了滑翔炸彈襲擊，並襲擊了我們的能源基礎設施。哈爾科夫的一座發電廠今晚遭到襲擊。」總統辦公室證實，哈爾科夫發電廠遇襲發生在川普宣布停火之後。一位當地官員稱哈爾科夫的CHP-5火力發電廠至少遭到兩次攻擊，引發火災；基輔的另一座發電廠亦遭襲。

白宮官員表示，川普所指的是一項仍在討論中的停火提案，俄羅斯尚未同意。

數周來，川普一直敦促澤倫斯基停止攻擊俄羅斯能源基礎設施，9日更與普亭達成協議從莫斯科購買柴油，試圖在期中選舉前解決高油價問題。川普10日表示烏克蘭應該選出一位新總統，暗示澤倫斯基未盡力結束戰爭，指責他造成了美國柴油價格高企；澤倫斯基對此回應如果俄同意停火60天，烏克蘭就可以舉行大選。