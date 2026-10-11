川普宣布俄烏能源停火是烏龍？俄軍照轟烏國 白宮解釋了

美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）去年8月18日在白宮會晤。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川普誤稱俄烏能源停火已生效，實際上只是尚在談判中的提案；白宮同時對烏克蘭施壓，要求停止攻擊俄羅斯煉油廠。

政治新聞網站Axios報導，美國總統川普 11日無預警宣布俄羅斯與烏克蘭 達成能源停火，但俄烏雙方似乎都未事先達成共識，俄軍更在幾小時後對烏克蘭境內發電廠發動攻擊。白宮 官員事後解釋，川普所指的是一項仍在討論中的停火提案，俄羅斯尚未同意，一旦雙方停止攻擊煉油廠，下一步可能就停攻發電廠及能源電網達成協議。

金融時報11日則引述歐洲官員透露，美方正致電烏克蘭及歐洲國家，要求基輔停止攻擊俄羅斯煉油廠，否則可能中斷透過北約「烏克蘭優先需求清單」（Prioritised Ukraine Requirements List，PURL）機制採購美國武器的管道，甚至停止分享情報。一名接獲美國國防官員去電的人士形容，「他們正在打給基輔……也正在打給歐洲所有人。」白宮拒絕證實或評論相關通話。

事件起因於烏克蘭總統澤倫斯基11日接受美國廣播公司訪問，表示若俄羅斯停止攻擊烏克蘭能源基礎設施，烏方願意停止攻擊俄國煉油廠。他也另外提出，若俄羅斯總統普亭同意全面停火60天，烏克蘭就能舉行總統大選。

川普隨後在自家真實社群突然宣布，「俄羅斯與烏克蘭戰爭的能源停火立即生效。雙方都已同意。不得違反！」

然而，澤倫斯基直言，川普宣布停火一事「對我來說也是新聞」；一名烏克蘭高階官員也向金融時報表示，「沒有人聽說過這項停火協議」，當時基輔的維修人員甚至還在搶修遭俄軍攻擊的電力及供水設施。

一名白宮官員向Axios解釋，川普所指的是一項「煉油廠換煉油廠」的停火提案，要求俄烏雙方停止攻擊彼此的煉油設施，未來才可能進一步擴大至發電廠及能源電網。川普期望澤倫斯基遵守這項安排，但俄羅斯仍在考慮是否接受。這名官員表示，「我們很快就會知道俄方是否準備接受。」

不過，這項提案對俄烏雙方而言並不對等。烏克蘭官員指出，烏國境內僅有一座煉油廠，已多次遭俄軍攻擊，目前仍無法全面運作；相較之下，俄羅斯擁有龐大的煉油廠網絡。這名官員強調，「我們的柴油和汽油都仰賴進口。我們真正需要的是俄羅斯停止攻擊我們的電網。」

川普9日才與俄羅斯達成放寬柴油制裁的協議，如今持續施壓烏克蘭停止攻擊俄羅斯煉油廠，因為他認為烏軍的襲擊正在推升美國汽油價格。白宮官員警告，烏軍攻擊俄國煉油廠的行動，對澤倫斯基與川普關係造成的傷害，甚至超過對俄羅斯造成的損失。

一名白宮官員透露，「川普真的非常生氣。他覺得澤倫斯基把美國的支持視為理所當然。」

隨著美烏關係陷入緊張，美國總統特使威科夫及川普女婿庫許納已暫緩原定訪問莫斯科的行程，至少要等到確認烏克蘭與歐洲國家是否願意就新的共同提案達成共識，再向普亭提出。

此外，烏方官員透露，美方代表9日在邁阿密談判時曾警告，若烏克蘭持續無視川普要求，美方恐停止分享情報。但美國官員否認曾發出威脅，強調只是提醒烏方不應採取損害美國消費者利益的行動。