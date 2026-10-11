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日美外長通話談ICC制裁 魯比歐：ICC威脅美國主權所致

中央社／華盛頓10日電
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美國國務卿魯比歐。(美聯社)
美國國務卿魯比歐。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

茂木敏充與魯比歐就美國制裁ICC通話，日本表達重視法治與持續支持ICC，魯比歐則指制裁是因ICC威脅美國主權所致。

日本外相茂木敏充與美國國務卿魯比歐日本時間10日晚間通話，向美方傳達日本對川普制裁國際刑事法院（ICC）的立場，魯比歐則表示這是「ICC威脅美國主權的惡劣行徑所致」。

日本放送協會（NHK）、共同社、「每日新聞」、「產經新聞」報導，美國川普政府9日宣布將ICC本身列為制裁對象。茂木在日本時間10日晚間先後與ICC院長赤根智子及魯比歐（Marco Rubio）通話。

報導指出，茂木與魯比歐的通話約15分鐘。茂木向魯比歐表示，日本一貫重視國際社會的法治，雙方同意持續密切溝通。

美國國務院10日也發布兩人通話摘要，指魯比歐向茂木提出有必要制裁ICC，並表示這是「ICC威脅美國主權的惡劣行徑」所致。

在此之前，茂木與赤根通話約15分鐘。通話詳情未公開，報導研判雙方就制裁後ICC的運作方向及後續對策交換意見，日本應已表達將繼續支持ICC的立場。

通話中，雙方也談及駐沖繩美軍陸戰隊員涉嫌強盜殺人遭逮捕一案。據報導，嫌犯隸屬駐普天間機場的陸戰隊，女子是在那霸市一間飯店遭殺害。茂木再度表達遺憾，雙方同意就採取有效措施展開日美協商，防止類似事件重演。

美方說明，魯比歐對遇害的日本人表達「由衷哀悼」，並表示將全力配合日本政府及地方當局的調查。雙方也同意，為籌備20國集團（G20）外長會議，將持續密切協調。

此外，據共同社報導，ICC締約國大會主席團10日發表聲明，要求美方「立即撤銷」制裁。主席團由125個締約國組成的締約國大會選出，共21國，日本也是成員之一。

聲明對美方將ICC本身列為制裁對象表示遺憾，並要求一併撤銷先前針對包括赤根在內的法官等個人的制裁，同時批評制裁升級是「前所未有的威嚇手段」。聲明並呼籲非締約國表明捍衛法治的決心，採取堅定立場保護ICC。

精華 FAQ

  • 雙方主要討論川普政府將國際刑事法院列為制裁對象的爭議，日本向美方傳達重視法治與支持ICC的立場，美方則強調制裁是基於主權受威脅的考量。

  • 美國國務卿魯比歐表示，制裁ICC是因其威脅美國主權的惡劣行徑所致，並向茂木說明美方認為有必要對ICC採取制裁措施。

  • 日本方面透過茂木先後與ICC院長及魯比歐通話，表達一貫重視國際法治，並預期將繼續支持ICC，同時保持與美方密切溝通。

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