川普批澤倫斯基「麻煩」 公開要求烏克蘭換總統

川普總統盼烏克蘭總統澤倫斯基停炸俄國煉油廠，緩和美國與國際對柴油供應與漲價的壓力，特別是川普面臨期中選舉壓力，但澤倫斯基充耳不聞。圖為川普與澤倫斯基9月22日在聯合國大會舉行雙邊會談。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普在俄烏停火談判期間公開抨擊澤倫斯基，要求烏克蘭換總統，並把美國柴油高價歸咎於烏方，引發烏克蘭民眾強烈不滿。

正當美國特使團積極與烏克蘭 在佛州進行俄烏停火協議之際，川普 總統出乎外界預料，9日宣布開放俄羅斯柴油進口，隔天又點名澤倫斯基 無法達成協議是導致美國柴油價格上漲元凶，公開要求烏克蘭總統盡快換人。

美聯社報導，川普10日啟程前往田納西州出席共和黨造勢活動時，抨擊澤倫斯基爭取停火不夠積極，要求烏克蘭總統換人做：「我建議他們換一位能達成協議的新領導人，因為他本可以達成許多協議，但出於某種原因，他從未這麼做。」

川普9日宣布開放俄羅斯柴油進口，還曾對澤倫斯基表示「你想怎麼對付俄羅斯都行」，但強調「就是別碰(俄國)煉油廠」，如今順理成章將美國國內破紀錄的柴油高價歸咎給對方烏克蘭：「澤倫斯基想給世界製造麻煩，他想透過柴油問題給我們的農民和牧場主人製造麻煩。」

由於俄烏停火遙遙無期，加上美以兩國發動伊朗戰爭，導致全球能源短缺，柴油價格節節飆升，根據美聯社與NORC公共事務研究中心最新民調顯示，多數國人不贊同川普對伊朗戰事處理方式，並將物價上漲歸咎於他。

不過川普仍堅稱，如果2022年是他擔任美國總統，「那場戰爭根本不會爆發，俄烏之間的戰爭根本沒理由爆發，這場戰爭是因為無能才爆發」，提及澤倫斯基時，川普毫不客氣直言：「你已經喪失三成國土，雙方有超過100萬人、超過200萬人喪生，這場戰爭根本不該爆發，我認為烏克蘭是時候換一位新總統。」

俄烏戰爭持續四年半，前線陷入僵局，英國國防官員估計，已有約50萬名俄軍士兵喪生，但雙方仍持續遠程空襲，面對俄羅斯不斷升級的轟炸行動，烏克蘭過去四天內已有60多人喪命。

澤倫斯基9日透過社群平台X發文，指俄羅斯出口柴油獲利10億美元，可用於購買武器零件、無人機升級、飛彈製造以及招募傭兵，作戰能力將大幅提升。

烏克蘭民眾對於川普開放俄羅斯柴油也深感憤怒與無奈，26歲的彼連科(Oleksandr Petrenko)痛批川普：「他根本不在乎局勢、攻擊或我們的家園損毀，他只關心石油、燃料價格以及美國人要付出的代價。」