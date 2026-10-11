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美俄柴油協議內幕曝光 美官員：烏6度無視停炸俄煉油廠要求 惹惱川普

編譯周辰陽／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

川普與普亭達成柴油協議後，美方指澤倫斯基多次拒停炸俄煉油廠，影響美國消費者與川普好感；烏方則批協議不公，雙方外交角力升溫。

川普總統與俄羅斯總統普亭9日宣布達成柴油協議，引發美國與烏克蘭之間的新一波危機。

一名直接知情的美國官員向華府政治新聞網站Axios透露，川普決定與俄羅斯達成協議，是因為烏克蘭總統澤倫斯基無視美方約六次要求停止攻擊俄羅斯煉油廠。

烏克蘭近幾個月持續攻擊俄羅斯煉油廠，成效顯著，導致俄羅斯爆發能源危機。俄方因此禁止柴油出口，使已受伊朗戰爭衝擊的全球柴油市場承受更大壓力。

澤倫斯基曾告訴川普及美方特使威科夫、庫許納，只要俄羅斯停止攻擊烏克蘭發電廠，烏方也願意停止攻擊俄羅斯煉油廠。然而，川普宣布與俄羅斯達成協議後，澤倫斯基接受Axios訪問時表示，這項協議讓他措手不及，不僅「不公平，也不誠實」，更是毫無正當理由地送給普亭一份禮物。

該名美國官員則表示：「澤倫斯基誤判了情勢。他持續攻擊煉油廠，正在消耗他過去六個月累積的川普好感。」該官員指出，烏克蘭攻擊俄羅斯煉油廠也是推升美國汽油價格的因素之一，因此川普希望烏方單方面停止攻擊，但不認為烏克蘭攻擊煉油廠與俄羅斯攻擊烏克蘭電網是對等行動。

Axios報導，威科夫與庫許納9日在邁阿密與烏克蘭談判團隊會談8小時，期間告知烏方，川普預計將與普亭通話，並解除對俄羅斯柴油出口的制裁。兩人也向烏方說明，烏克蘭多次無視美方停止攻擊俄羅斯煉油廠的要求，而這些攻擊又直接影響美國消費者，因此川普決定推進美俄柴油協議。

一名烏方官員聲稱，威科夫與庫許納在會談期間威脅，若烏克蘭繼續無視川普的要求，川普可能切斷美國對烏克蘭的情報供應。不過，該名美國官員否認曾發出這類威脅，並表示威科夫與庫許納強調，美國持續向烏克蘭提供彈藥與情報，是烏方的堅定夥伴，因此烏克蘭不應採取損害美國消費者利益的行動。該官員說：「對煉油廠的攻擊讓俄羅斯感到痛苦，但也讓美國感到痛苦。」

該官員指出，美方調解人員9日在邁阿密與烏克蘭及歐洲外交官舉行建設性會談，威科夫與庫許納也向雙方說明美俄可能達成的能源協議。美方希望藉此降低能源價格，並促使俄羅斯在和平談判中讓步。兩人正考慮下周前往莫斯科及基輔討論和平提案，但柴油協議引發的爭執是否影響行程，目前仍不清楚。

該官員表示，普亭正猛烈攻擊烏克蘭，但美方認為他願意討論結束戰爭，「我們希望制定一項對他而言足夠有吸引力的新提案，以促使他停止攻擊。」

不過，普亭的外交政策顧問鄂夏柯夫(Yuri Ushakov)告訴記者，普亭與川普通話90分鐘期間，並未承諾恢復與烏克蘭的和平談判。他表示，烏克蘭在俄羅斯國會選舉期間攻擊莫斯科及其他城市，「阻礙了立即恢復談判進程的可能性」。鄂夏柯夫並引述普亭說法：「我們將考慮何時可以恢復這些談判。」

精華 FAQ

  • 美方官員表示，關鍵原因是烏克蘭多次無視要求，持續攻擊俄羅斯煉油廠，影響全球柴油供應與美國油價，因此川普決定推進協議。

  • 烏克蘭稱只要俄羅斯停止攻擊其發電廠，就願意停炸煉油廠；但美方認為兩者並不對等，且攻擊煉油廠也直接傷及美國消費者利益。

  • 協議讓澤倫斯基感到措手不及，也加深美烏摩擦。美方仍希望藉能源協議促使俄羅斯在和平談判中讓步，但行程與後續談判安排仍不明朗。

川普 俄羅斯 普亭

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