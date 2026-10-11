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澤倫斯基轟美俄柴油協議「不公平也不誠實」 酸川普送普亭生日大禮

編譯王曉伯／綜合報導　
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美俄達成柴油供應協議，烏克蘭總統澤倫斯基痛批「不公平也不誠實」。圖為川普與澤倫斯...
美俄達成柴油供應協議，烏克蘭總統澤倫斯基痛批「不公平也不誠實」。圖為川普與澤倫斯基9月22日在聯合國大會舉行雙邊會談。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

澤倫斯基指責川普與普亭達成柴油供應協議，形容此舉如送生日禮物給普亭；同時俄軍再轟烏克蘭，令他更感不滿。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky) 9日接受新聞網站Axios專訪時，嚴厲批評川普總統與俄羅斯總統普亭達成的柴油供應協議，指責這項協議既不公平也不誠實，簡直就是送給普亭的生日禮物。

10日澤倫斯基繼續對美俄柴油協議大加嘲諷。當天俄羅斯對烏克蘭發動空襲，澤倫斯基表示這是莫斯科當局對與美國達成柴油協議表達「感謝」之意。

川普與普亭9日透過電話達成協議，由俄羅斯向美國與全球市場供應柴油以壓低飆漲的燃料價格。 俄方將立即供應美方30萬噸柴油，11月再供應50萬噸，隨後追加100萬噸，並在短時間內再釋出300萬噸。美國財政部為此發布了臨時許可，免除對俄羅斯相關的出口禁運制裁 ，准許俄羅斯柴油相關交易進入全球市場，期限至2027年4月7日。

在Axios長達15分鐘的電話訪談中，澤倫斯基聽起來既惱火又沮喪，甚至對這筆柴油交易的消息流露出一種被背叛的感覺。他表示，川普總統單方面解除對俄制裁並允許其出口柴油的決定「既不公平也不誠實。」他憤憤不平地說道： 「你知道，這看起來就像是送給普亭的生日禮物。這看起來簡直太糟糕了。」10月7日是普亭的74歲生日。

澤倫斯基表示，川普宣布與普亭達成柴油協議的同時，他的特使威特科夫(Steve Witkoff)和庫什納(Jared Kushner)正在邁阿密與烏克蘭談判代表團以及來自德國、法國、英國、歐盟和北約的高級外交官會晤，討論美國關於結束俄烏的新構想。

澤倫斯基告訴Axios，「這真的不誠實，因為我們曾努力以最好的方式建立彼此的關係。但是看起來他們利用這次機會一方面與我們接觸，另一方面卻致電普亭商談協議。」

澤倫斯基怒氣難息。10日俄羅斯對烏克蘭發動空襲，他嘲諷這是普亭向川普表達感謝之意。

根據法新社報導，澤倫斯基當天在社群平台X發文指出：「今天，俄羅斯向札波羅熱(Zaporizhzhia)的住宅大樓投下五枚導引炸彈，以表達對解除柴油出口制裁的感謝。」

烏克蘭國家警察指出，俄羅斯清晨以五枚導引炸彈襲擊札波羅熱市住宅區，擊中兩棟住宅大樓。札波羅熱州軍事管理局局長謝米金(MykhailoSemikin)表示：「札波羅熱的空襲罹難人數持續上升，目前已有11名平民喪生，其中包括3名兒童。」

精華 FAQ

  • 他在Axios專訪中直言這項協議「不公平也不誠實」，並認為美方單方面解除對俄制裁、放行柴油出口，等於替普亭送上生日禮物。

  • 協議由俄羅斯向美國與全球市場供應柴油，以壓低燃料價格；俄方先供應30萬噸，11月再供應50萬噸，之後還會追加更多數量。

  • 在俄軍空襲札波羅熱住宅區後，澤倫斯基諷刺這是莫斯科對解除柴油出口制裁的「感謝」，並指出攻擊造成多棟住宅受損、平民死傷嚴重。

普亭 澤倫斯基 川普

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