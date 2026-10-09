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美俄柴油協議內幕曝光 美官員：6度要求澤倫斯基停炸俄煉油廠遭無視

編譯周辰陽／即時報導
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烏克蘭總統澤倫斯基8日在烏克蘭切爾尼戈夫州受訪。（路透）
烏克蘭總統澤倫斯基8日在烏克蘭切爾尼戈夫州受訪。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美方指澤倫斯基6度無視停炸俄煉油廠要求，促使川普與普亭推進柴油協議，並引發美烏對能源、情報與和平談判的新爭執。

美國總統川普與俄羅斯總統普亭達成柴油協議，引發美國與烏克蘭之間的新一波危機。一名直接知情的美國官員向Axios透露，川普決定與俄羅斯達成協議，是因為烏克蘭總統澤倫斯基無視美方約6次要求停止攻擊俄羅斯煉油廠。

烏克蘭近幾個月持續攻擊俄羅斯煉油廠，成效顯著，導致俄羅斯爆發能源危機。俄方因此禁止柴油出口，使已受伊朗戰爭衝擊的全球柴油市場承受更大壓力。澤倫斯基曾告訴川普及美方特使威科夫、庫許納，只要俄羅斯停止攻擊烏克蘭發電廠，烏方也願意停止攻擊俄羅斯煉油廠。然而，川普宣布與俄羅斯達成協議後，澤倫斯基接受Axios訪問時表示，這項協議讓他措手不及，不僅「不公平，也不誠實」，更是毫無正當理由地送給普亭一份禮物。

該名美國官員則表示：「澤倫斯基誤判了情勢。他持續攻擊煉油廠，正在消耗他過去6個月累積的川普好感。」該官員指出，烏克蘭攻擊俄羅斯煉油廠也是推升美國汽油價格的因素之一，因此川普希望烏方單方面停止攻擊，但不認為烏克蘭攻擊煉油廠與俄羅斯攻擊烏克蘭電網是對等行動。

Axios報導，威科夫與庫許納9日在邁阿密與烏克蘭談判團隊會談8小時，期間告知烏方，川普預計將與普亭通話，並解除對俄羅斯柴油出口的制裁。兩人也向烏方說明，烏克蘭多次無視美方停止攻擊俄羅斯煉油廠的要求，而這些攻擊又直接影響美國消費者，因此川普決定推進美俄柴油協議。

一名烏方官員聲稱，威科夫與庫許納在會談期間威脅，若烏克蘭繼續無視川普的要求，川普可能切斷美國對烏克蘭的情報供應。不過，該名美國官員否認曾發出這類威脅，並表示威科夫與庫許納強調，美國持續向烏克蘭提供彈藥與情報，是烏方的堅定夥伴，因此烏克蘭不應採取損害美國消費者利益的行動。該官員說：「對煉油廠的攻擊讓俄羅斯感到痛苦，但也讓美國感到痛苦。」

該官員指出，美方調解人員9日在邁阿密與烏克蘭及歐洲外交官舉行建設性會談，威科夫與庫許納也向雙方說明美俄可能達成的能源協議。美方希望藉此降低能源價格，並促使俄羅斯在和平談判中讓步。兩人正考慮下週前往莫斯科及基輔討論和平提案，但柴油協議引發的爭執是否影響行程，目前仍不清楚。

該官員表示，普亭正猛烈攻擊烏克蘭，但美方認為他願意討論結束戰爭，「我們希望制定一項對他而言足夠有吸引力的新提案，以促使他停止攻擊。」

不過，普亭的外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）告訴記者，普亭與川普通話90分鐘期間，並未承諾恢復與烏克蘭的和平談判。他表示，烏克蘭在俄羅斯國會選舉期間攻擊莫斯科及其他城市，「阻礙了立即恢復談判進程的可能性」。鄂夏柯夫並引述普亭說法：「我們將考慮何時可以恢復這些談判。」

精華 FAQ

  • 報導稱，川普之所以轉向與俄方達成柴油協議，是因烏克蘭持續攻擊俄羅斯煉油廠，且多次無視美方要求停手，讓他認為必須改變策略。

  • 美國官員指出，這些攻擊雖重創俄羅斯能源供應，但也推升全球柴油與美國汽油價格，直接傷及美國消費者，因此不被視為可接受的對等反制。

  • 此事加深美烏摩擦，烏方稱曾遭威脅可能被切斷情報供應，但美方否認；同時，雙方仍討論能源協議與下週赴莫斯科、基輔談和的可能性。

澤倫斯基 俄羅斯 普亭

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