分析：川普想拿諾貝爾和平獎 先終結2場戰爭

川普總統今年又沒拿到心心念念的諾貝爾和平獎。圖為川普10月9日在白宮準備搭機離開。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普自認已在8起衝突中扮演關鍵調停者，盼藉此角逐諾貝爾和平獎，但對委內瑞拉與伊朗動武、以及多起衝突未真正結束，使其得獎前景受挫。

去年1月重返白宮的美國總統川普 已連兩年無緣他心心念念的諾貝爾 和平獎(下稱和平獎)。除了1月3日派美軍入侵委內瑞拉抓捕時任總統馬杜洛夫婦，川普2月底聯手以色列對伊朗 開戰，被視為對他今年獲獎可能性的一記重擊。

在「開獎」前，和平獎專家、奧斯陸和平研究中心(PRIO)代理主管耶洛就斷言，川普(今年)不會獲獎；一位對伊朗發動戰爭的現任總統，他不可能是旨在促進和平的和平獎(好)人選。

川普自認應該得和平獎的最主要理由在於，他聲稱自去年回任以來，川普2.0政府在終結或化解八起衝突上，已扮演一個決定性的角色。但他自稱是八起衝突的和平締造者說法已面臨檢視，其中幾起依然懸而未決，或暴力行為之後又再死灰復燃。

川普2.0政府至今屢屢強調參與終結或化解全球幾個不同地方衝突的作為，但批評人士已質疑，暫停性的停火或外交協議，是否應該被當作永久性地結束戰爭。

例如即使川普再三矢言在莫斯科和基輔間斡旋迅速解決俄烏戰爭，但這場戰爭仍懸而未決；剛果民主共和國部分地區，與沿著泰柬主權爭端邊界的部分地區，至今也持續爆發戰鬥且不穩定。

中東局勢同樣已使川普在外交上取得全面突破的說法複雜化，在美以2月底對伊朗發動「史詩怒火行動」後，伊朗相關的緊張情勢，依然是該地區不穩定的根源。

但部分人士認為，若川普能做到兩件事，他仍有機會在第二任卸任前獲得和平獎，即讓已鏖戰四年多的俄烏戰爭終戰，和為中東帶來和平。這就符合創辦人諾貝爾的遺囑，即和平獎旨在表彰「為了促進民族團結友好、廢除或裁減常備軍隊，與為了和平會議的組織及宣傳盡其所能或做出最大貢獻者」。

北美洲智庫和平與外交研究所(IPD)研究主管莫伊尼說，「川普總是能扭轉乾坤」；川普可以建立一個新的中東；他可以透過外交方式及和平實現，而非透過炸彈和戰爭；若他可以兌現自己「美國優先」的承諾，即藉由外交及經濟手段重塑美國的影響力，而非傳統的軍事介入，那接下來幾年內，他將是和平獎得主非常熱門的人選之一。

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